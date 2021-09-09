На Київщині жили динозаври: дослідники знайшли їхні рештки

Останки динозаврів дослідник знайшов на глибині 30 метрів

У Малинському кар'єрі Київської області розкопали рештки динозаврів, яким вже близько 40 мільйонів років. Кістки динозаврів знайшов Вадим Перегуда, дослідник і науковець Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського, повідомляє «2+2».

Останки динозаврів дослідник знайшов на глибині 30 метрів. Крім кісток, дослідник знайшов ще і частину зуба динозавра. Не виключено, що зубу стільки ж років, скільки і кісткам.

Вадим у коментарі для телеканалу повідомив, що поки що це єдина знахідка, яка підтверджує, що на території України реально знайти останки динозаврів.

«Кістки знайдені на глибині тридцяти метрів у Малинському кар’єрі, на Київщині. Також там же було знайдено вершину зуба, можливо, динозавра такого ж самого віку, як і кістки. Це – єдина знахідка, на сьогоднішній час, яка підтверджує, що, можливо, на території України можна знайти рештки динозаврів», – розповів науковець.

Нагадаємо, на території Національного заповідника «Софія Київська» почалися унікальні розкопки. Археологи виявили древні підземелля, які збереглися до наших часів у чудовому стані.