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    На Київщині жили динозаври: дослідники знайшли їхні рештки

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    На Київщині жили динозаври: дослідники знайшли їхні рештки
    Фото: 2plus2.ua

    Останки динозаврів дослідник знайшов на глибині 30 метрів

    У Малинському кар'єрі Київської області розкопали рештки динозаврів, яким вже близько 40 мільйонів років. Кістки динозаврів знайшов Вадим Перегуда, дослідник і науковець Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського, повідомляє «2+2».

    Останки динозаврів дослідник знайшов на глибині 30 метрів. Крім кісток, дослідник знайшов ще і частину зуба динозавра. Не виключено, що зубу стільки ж років, скільки і кісткам.

    Вадим у коментарі для телеканалу повідомив, що поки що це єдина знахідка, яка підтверджує, що на території України реально знайти останки динозаврів.

    «Кістки знайдені на глибині тридцяти метрів у Малинському кар’єрі, на Київщині. Також там же було знайдено вершину зуба, можливо, динозавра такого ж самого віку, як і кістки. Це – єдина знахідка, на сьогоднішній час, яка підтверджує, що, можливо, на території України можна знайти рештки динозаврів», – розповів науковець.

    Нагадаємо, на території Національного заповідника «Софія Київська» почалися унікальні розкопки. Археологи виявили древні підземелля, які збереглися до наших часів у чудовому стані.

    Теги: історія Київщина
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    На Київщині жили динозаври: дослідники знайшли їхні рештки