У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор. Яких видань бояться терористи

Список «заборонених» творів складається з 365 позицій, більшість з яких – це книги з історії України

Угрупування «ЛНР» вирішило боротися із так званою екстремістською літературою та створило список книг, які рекомендують вилучати з фондів шкільних бібліотек. У документі, адресованому керівникам освітніх організацій, понад 300 позицій. Список книг опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор видання «Трибун» Олексій Артюх.

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Список «заборонених» творів складається з 365 позицій, більшість з яких – це книги (художні та документальні) з історії України.

Зокрема, йдеться про художню літературу, книги з історії, біографії, есе, які стосуються України. Крім того, на полицях бібліотек більше не буде:

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літератури про Голодомор в Україні;

підручники та довідники з історії України;

підручники та довідники з історії України; коміксів для дітей та підлітків, літературу, яка «пропагує європейські гендерні цінності»;

публіцистики, виданої після 2014 року,

книги з серії «Знамениті українці»;

книги з серії «Знамениті українці»; художної літератури про «події періоду новітньої історії» в Україні і на Донбасі.

Віднині на окупованій Луганщині заборонені книги дисидента Левка Лук’яненка, військового діяча Симона Петлюри, публіцистика Оксани Забужко, та колишнього політв’язня Олега Сенцова. Наказують вилучати з бібліотек художні романи Ірен Роздобудько, Євгена Положія, Сергія Лойко, Вахтанга Кіпіані, тощо.

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Від тамтешніх бібліотекарів вимагають скласти список вилученої літератури у трьох примірниках, самі книги скласти в коробки та мішки, а потім опечатати. Керівникам бібліотек погрожують особистою відповідальністю за невиконання.

«Ми за 30 років не спромоглися декомунізувати наші бібліотеки та наповнити їх книгами з історії України в належній кількості! А вороги одним з перших кроків знищують все українське, що впливає на виховання та національну ідентичність», – прокоментували нововведення у Благодійному фонді «Бібліотечна країна».