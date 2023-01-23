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У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор. Яких видань бояться терористи

Ірина Глотова
glavcom.ua
У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор. Яких видань бояться терористи
У бібліотеках «ЛНР» вилучатимуть українські книги
фото: hadiach.city

Список «заборонених» творів складається з 365 позицій, більшість з яких – це книги з історії України

Угрупування «ЛНР» вирішило боротися із так званою екстремістською літературою та створило список книг, які рекомендують вилучати з фондів шкільних бібліотек. У документі, адресованому керівникам освітніх організацій, понад 300 позицій. Список книг опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор видання «Трибун» Олексій Артюх. 

Список «заборонених» творів складається з 365 позицій, більшість з яких – це книги (художні та документальні) з історії України.

Зокрема, йдеться про художню літературу, книги з історії, біографії, есе, які стосуються України. Крім того, на полицях бібліотек більше не буде:

  • літератури про Голодомор в Україні;
    підручники та довідники з історії України;
  • коміксів для дітей та підлітків, літературу, яка «пропагує європейські гендерні цінності»;
  • публіцистики, виданої після 2014 року,
    книги з серії «Знамениті українці»;
  • художної літератури про «події періоду новітньої історії» в Україні і на Донбасі.

Віднині на окупованій Луганщині заборонені книги дисидента Левка Лук’яненка, військового діяча Симона Петлюри, публіцистика Оксани Забужко, та колишнього політв’язня Олега Сенцова. Наказують вилучати з бібліотек художні романи Ірен Роздобудько, Євгена Положія, Сергія Лойко, Вахтанга Кіпіані, тощо. 

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Від  тамтешніх бібліотекарів вимагають скласти список вилученої літератури у трьох примірниках, самі книги скласти в коробки та мішки, а потім опечатати. Керівникам бібліотек погрожують особистою відповідальністю за невиконання.

«Ми за 30 років не спромоглися декомунізувати наші бібліотеки та наповнити їх книгами з історії України в належній кількості! А вороги одним з перших кроків знищують все українське, що впливає на виховання та національну ідентичність», – прокоментували нововведення у Благодійному фонді  «Бібліотечна країна».

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Теги: «ЛНР» влада українці книги

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Наука та освіта

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