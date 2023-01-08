Держава виділила мільйони на випуск 16 книжок (список)

Книги, які друкуються за бюджетні гроші, пройшли відбір мистецького конкурсу від Мінкульту

Мінкульту фінансує друк книг про війну і Сковороду

Напередодні Нового року держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України», засновником якого є Міністерство культури та інформполітики, роздало 6,4 млн гривень на друк книжок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

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Йдеться про 16 книжок, які пройшли відбір мистецького конкурсу «Книга для зміцнення національної єдності», організованим Мінкультом.

Третина від загальної суми держфінансування (2,1 млн грн) дісталася харківському видавництву «Фоліо», яке належить Олександру Красовицькому. У 2004 році видавець посів 86 місце в сотні найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент».

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Зокрема, за рахунок бюджетного фінансування виходять авторські книги Олександра Красовицького: «Історія України в мапах», «Кравчук. Одна Україна, єдиний народ. Розмови з Леонідом Кравчуком» (у співавторстві з Леонідом Кравчуком), «10 розмов про історію України та світу. Друге доповнене видання» (у співавторстві з Данилом Яневським) і «10 розмов про давню історію України» (у співавторстві з Андрієм Красножоном).

Важлива деталь. У червні 2022 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко створив експертну Раду з питань декомунізації та дерусифікації. Окрім представників Мінкульту та Українського інституту національної пам'яті, до Ради ввійшов видавець Олександр Красовицький.

Крім цього, за підтримки Мінкульту буде видано книги «Місто-герої Буча, Ірпінь, Гостомель» і «Битва за Ірпінь». Автором «Битви за Ірпінь» вказано Петра Щербину, більш відомого як політтехнолога, який працював на колишній одіозних мерів Києва та Ірпеня Леоніда Черновецького і Володимира Карплюка. Нині Щербина, як він сам написав, очолює напрямок гуманітарного забезпечення за дорученням Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

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Також вибороли держфінансування дві книги, присвячені українському мислителю Григорію Сковороді. Це – «Феномен Григорій Сковорода і Сковородиністика на позвах часу» за авторством ректора Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» Михайла Чайковського і професора цього ж вишу Віталія Шевченка; «Сковорода і Ми», яку підготував нардеп VI-VII скликань Олесь Доній. Доній, як Красовицький, входить до експертної Раду з питань декомунізації та дерусифікації при Мінкульті.

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За бюджетний кошт двома мовами (українською і англійською) друкується книга «Мандрівка до потойбіччя. Маріуполь».

Скріншот із ProZorro

Автор – Євген Шишацький, редактор і журналіст. Він родом із Маріуполя, з початком повномасштабної війни допомагав евакуйовувати людей.