У Міносвіти назвали умови вступу до ліцеїв і коледжів у 2019 році



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На денну форму навчання на основі 9 класів прийом заяв та документів триватиме з 1 до 13 липня

У 2019 році прийом документів на молодшого спеціаліста почнеться 1 липня, вступники на базі 11 класів повинні будуть подавати заяви в електронній формі, а на базі 9 – у паперовій.

Такі правила затверджені Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, що були опубліковані та офіційно набули чинності 27 листопада 2018 року, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

«На денну форму навчання на основі 9 класів прийом заяв та документів триватиме з 1 до 13 липня. Після цього – з 14 до 21 липня – проводитимуться вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди. Варто відзначити, що 2019-го для зазначеної категорії вступників вперше творчі конкурси можуть проводитись у два тури, кожен з яких може оцінюватись окремо. Список вступників, що отримають рекомендації до зарахування, оприлюднять до 12-ї години 23 липня, а саме зарахування відбуватиметься до 29 липня – за державним чи регіональним замовленням, до 1 серпня – за кошти фізичних або юридичних осіб. На контракт також можливе буде додаткове зарахування до 30 серпня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вступники мають подати паперову заяву до приймальної комісії, додавши до неї необхідні документи. Їх перелік визначається Умовами прийому, а також Правилами прийому конкретного закладу освіти.

Вступники на базі 11 класів з 1 липня зможуть зареєструвати свій електронний кабінет та підвантажити в нього необхідні документи. 10 липня буде відкрита можливість подання електронних заяв. Їх прийом триватиме до 22 липня – для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, до 29 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО. З 23 до 28 липня проходитимуть вступні іспити, а 23-25 липня – співбесіди.

Однією з новацій буде те, що для вступників на бюджетні місця творчі конкурси проводитимуть до початку прийняття заяв – з 1 до 10 липня. Щоб дати конкурсів не збігалися в різних закладах освіти, вони повинні будуть заздалегідь затверджувати графік та погоджувати його з МОН. З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт.

Списки рекомендованих до зарахування оприлюднюватимуть до 12-ї години 1 серпня, а зарахування триватиме до 6 серпня – на бюджет, до 16 серпня – на контракт (додаткове зарахування до 30 вересня).

Вступникам на базі 11 класів варто звернути увагу, що 2019-го для вступу прийматимуться сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років з усіх предметів, крім англійської, французької, німецької та іспанської мов. З іноземних мов можна подавати сертифікати лише 2018, 2019 років у будь-якій комбінації.

Докладніше дізнатися про всі правила вступу можна в Умовах прийому на сайті Міністерства освіти та науки.

В МОН також нагадали, що учні, яким виповнилося 14 років, мають своєчасно звернутися для оформлення паспорта. Це питання є особливо актуальним для тих школярів, які 2019 року планують вступати на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9-го класу.

Раніше Міносвіти розробило положення про сертифікацію вчителів. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/11/27/u_minosvity_ozvuchyly_umovy_vstupu_do_litseiv_i_koledzhiv_u_2019_rotsi_1457435