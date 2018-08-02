У школах будуть докладніше вивчати історію Голодомору 32-33 років



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МОН та «Національний музей Меморіал жертв Голодомору» підписали відповідний меморандум

Міністерство освіти і науки і Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» підписали меморандум, який передбачає впровадження у програму шкіл докладне вивчення історії Голодомору 1932-1933 років.

Про це йдеться у повідомленні МОН України.

Згідно із документом передбачено вивчення, популяризація та впровадження в освітній процес шкіл широкого вивчення історії Голодомору 1932-1933 років.

Відповідний меморандум підписали міністр освіти і науки Лілія Гриневич та гендиректор Нацмузею Олеся Стасюк.

Меморандум передбачає, що МОН та музей спільно беруть участь у створенні науково-методичної бази для освітнього процесу середньої та вищої школи.

Також установи домовлятимуться про партнерство у сфері підвищення предметної компетентності адміністрацій закладів загальної середньої освіти, з метою інформування їх про важливість і необхідність вивчення історії Голодомору в школі та дослідження цієї теми на регіональному рівні.

«Для нас надзвичайно важливо налагодити позитивну партнерську співпрацю зі школами. Бо зараз ми спостерігаємо, що вчителі певною мірою бояться говорити на цю тему, вважають її надто травмуючою, хоча, безумовно, все залежить від підходів. Наш музей теж здається надто страшним місцем, хоча більшість жодного разу там не була. Ми маємо налагодити довіру та партнерство, щоб почати чесно та відкрито говорити на таку складну тему», - розповіла Олеся Стасюк.







