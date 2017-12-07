Українським вишам наказано до 31 грудня оприлюднити правила вступу-2018

До кінця року Правила мають бути внесені до єдиної державної електронної бази у сфері освіти

До 31 грудня 2017 року заклади вищої та професійної освіти повинні розробити Правила прийому на 2018 рік, внести їх до ЄДЕБО, а також оприлюднити на своїх веб-ресурсах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства і науки України. «Після офіційної реєстрації в Мін’юсті Умов прийому на 2018 рік, розроблених МОН, завданням закладів освіти



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До кінця року Правила мають бути внесені до єдиної державної електронної бази у сфері освіти

До 31 грудня 2017 року заклади вищої та професійної освіти повинні розробити Правила прийому на 2018 рік, внести їх до ЄДЕБО, а також оприлюднити на своїх веб-ресурсах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства і науки України.

«Після офіційної реєстрації в Мін’юсті Умов прийому на 2018 рік, розроблених МОН, завданням закладів освіти є створення власних Правил прийому. Це має бути виконано упродовж грудня. Також до кінця року Правила мають бути внесені до єдиної державної електронної бази у сфері освіти та оприлюднені на веб-сторінках закладів», – зазначив начальник Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Заклади мають внести до ЄДЕБО й конкурсні пропозиції та параметри вимог до вступників на ті чи інші освітні програми. Основні конкурсні пропозиції, тобто ті, де може бути бюджетний набір, теж потрібно внести до 31 грудня. Вони будуть враховані під час формування державного замовлення. Небюджетні конкурсні пропозиції можна вносити до 1 травня 2018-го.

Можливість вносити Правила прийому до ЄДЕБО буде відкрита вже наступного тижня.