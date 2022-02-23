Ультрасучасний вуз у Маріуполі прийме студентів вже у вересні. «Метінвест» показав проєкт

Загальні інвестиції у відкриття нового університету «Метінвест» оцінює в понад 30 мільйонів євро

Розташований університет «Метінвест Політехніка» буде в Маріупольському міському саду

Група компаній «Метінвест» показала перші візуалізації нового ультрасучасного університету «Метінвест Політехніка», розташованого в Маріуполі, який відкриє свої двері для студентів вже у вересні 2022 року.

Складатиметься університет з головного кампусу, гуртожитку та спортивного комплексу. Головний кампус, своєю чергою, буде дванадцятиповерховим. На поверхах сучасної будівлі будуть розміщені навчальні класи, лабораторії та бібліотека, а на даху – тераса.

Розташований університет «Метінвест Політехніка» буде в Маріупольському міському саду, що і визначило його головну архітектурну особливість: навчальний заклад не буде здаватися схожим на окрему конструкцію, що вибивається із загальної концепції парку, а стане його логічним продовженням.

Дизайн і архітектурний проект університетських будівель і міського парку розробили нідерландська компанія MASA на чолі з архітектором Хірокі Мацуурою.

«Ми хочемо зробити будівлю університету частиною парку. Вона, звичайно ж, буде виконувати функції університету, але, наприклад, на першому поверсі ми хочемо продовжити парк в саму будівлю, зробити будівлю частиною парку», – зазначав головний архітектор проекту.

На представлених компанією «Метінвест» візуалізаціях видно, який вигляд матимуть вестибюль університету, буфетна зона, конференц-зал, бібліотека, зали для нарад, лекторії, аудиторії та лабораторні кабінети навчального закладу, а також кімнати гуртожитку. Також показані макети майбутнього спортивного комплексу, що міститиме футбольне, волейбольне та баскетбольне поля, тренажери й бігову доріжку, а також зміненого парку, що оточує студентське містечко.

Загальні інвестиції у відкриття нового університету «Метінвест» оцінює в понад 30 мільйонів євро.

«Тут навчатимуться найкращі студенти з усієї України. Ми в цьому впевнені. «Метінвест Політехніка» – заявка на майбутнє, сигнал про те, що група «Метінвест» в Україні всерйоз і надовго. Цими інвестиціями ми говоримо про свою впевненість у стабільності та розвитку нашої України», – заявляє генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

Як зазначають в компанії, будівельні роботи над облаштуванням парку та університетського комплексу йдуть за планом, і вже в липні всі охочі студенти зможуть подати свої документи в приймальну комісію «Метінвест Політехніки».

Джерело: Уніан