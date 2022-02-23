Хто з нардепів не голосував за санкції проти Держдуми (список)

Рада рекомендувала РНБО запровадити санкції проти депутатів Держдуми та Ради безпеки РФ

Верховна Рада рекомендує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції щодо депутатів Держдуми та Ради безпеки Російської Федерації, які голосували за визнання фейкових утворень російських бойовиків «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомляв «Главком», за ухвалення постанови «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (реєстраційний номер 7064) проголосували 322 народні депутати. Всього на час голосування у сесійній залі було зареєстровано 347 нардепів.

Рада рекомендувала РНБО запровадити санкції проти депутатів Держдуми та Ради безпеки РФ

Зазначимо, що проти постанови не голосував жоден депутат парламенту. Із проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя» двоє нардепів наавіть підтримали постанову – це Антоніна Славицька та Григорій Мамка. Троє членів «ОПЗЖ» позначили, що вони «утрималися». Це Михайло Макаренко, Василь Німченко та Олександр Колтунович. Інші соратники Медведчука або були відсутніми, або не голосували.

На час голосування за санкційну постанову щодо депутатів російської Держдуми у Верховній Раді знайшлося 22 нардепи, які були у сесійній залі, але з якихось причин не голосували. У «Слуги народу» шестеро таких нардепів. Це Ольга Савченко, скандальний Олександр Трухін, Олексій Ковальов, Анатолій Гунько, Дмитро Любота та Павло Халімон.

«Європейська солідарність», «Батьківщина» підтримали постанову у повному складі, окрім кількох відсутніх нардепів.

Від «Голосу» не голосувала Леся Василенко.

Серед позафракційних не голосували Сергій Магера, Вадим Новинський, Дмитро Шпенов.

У «Довірі» не голосували двоє – Сергій Шахов і Микола Люшняк.

Партія «За майбутнє» підтримала постанову, окрім чотирьох відсутніх депутатів.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони з пропозицією запровадити санкцій проти депутатів Державної думи РФ. Парламентарі пропонують РНБО запровадити санкції на 10 років.

У списку - 351 особа, зокрема Олександр Бородай, Микола Валуєв, Геннадій Зюганов, Петро Толстой, шахматист Анатолій Карпов і фігуристка Ірина Родніна.

Серед санкцій: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Також санкції передбачають:

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах;

заборону користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж.

Серед запропонованих санкцій: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим законом;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Також сьогодні Рада голосуватиме за введення надзвичайного стану. За інформацією народної депутатки від «слуг народу» Ольги Василевської-Смаглюк, режим надзвичайного стану може бути введено у Донецькій, Луганській, Київській та Херсонській областях.

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