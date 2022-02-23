На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий медик із Вінниччини

Ігор Слівка був родом із Могилів-Подільського Вінницької області

22 лютого внаслідок мінометного обстрілу в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець із Вінницької області Ігор Слівка. У чоловіка залишилася донька. Про це у Facebook написав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

«Бойовий медик, сержант Ігор Слівка загинув за Україну. 22 лютого о 18.23 в районі селища Новотроїцьке Донецької області під час мінометного обстрілу отримав травми, які несумісні з життям.

Йому було 51… На війну пішов добровольцем у 2014 році. П’ятий рік воював за контрактом…

Вчора бойовики 72 рази порушили «тишу» на Донбасі. Противник задіяв реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 122 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні гранатомети та стрілецьку зброю.

Не дочекалась сина мама. Залишилась без батька донька… Співчуття рідним, близьким і побратимам… Могилів-Подільський прощатиметься з Ігорем Івановичем у п’ятницю», – йдеться у повідомленні.

«Щирі співчуття рідним і близьким… Героям Слава!», – написав очільник області.

Нагадаємо, 22 лютого, о 22-й годині в Тульчині зустріли загиблого 34-річного солдата Дениса Кононенка. Чоловік 19 лютого загинув внаслідок мінометних обстрілів окупантів у зоні проведення ООС.

Раніше стало відомо, що біля Зайцевого загинули двоє військових.

Також внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний (фото).