Ужгородський вчений винайшов спосіб жити без їжі



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Василь Гомонай відкрив спосіб отримувати продукти з відходів життєдіяльності людини

Цей винахід дає змогу організовувати тривалі подорожі в космосі та навіть життя на Марсі, -

Доктор хімічних наук Василь Гомонай з Ужгорода винайшов спосіб переробки відходів життєдіяльності (вуглекислого газу) на органіку, завдяки якому можна тривалий час існувати без звичайної їжі.

Як розповів науковець на прес-конференції в Ужгородському прес-клубі, цей винахід дає змогу організовувати тривалі подорожі в космосі та навіть життя на Марсі, повідомляє «Укрінформ».

«Процес окислення метану на фосфатних каталізаторах я почав досліджувати ще у 1960-1970-х роках та розробляв модель на тодішній техніці. Нещодавно я повернувся до розробок вже разом із французькими колегами, ми спільно по-новому обрахували всі дані й зробили наукове відкриття, яке дозволяє робити з відходів продукти для подальшого використання, оминаючи дуже багато стадій. Суть у тому, що окислюючи метан, який можна видобувати із відходів, можемо отримувати вуглеводи. Це ноу-хау може стати у пригоді для довгих подорожей в космосі, коли обмаль їжі або її нема, наприклад, у подорожах на Марс та життя на цій планеті», - розповів Гомонай.

Як повідомив учений, у теоретичних розрахунках йому вдалося дослідили, як у замкнутому циклі (а космонавти перебувають в саме таких умовах) отримувати продукти з відходів життєдіяльності людини.

«Вуглекислий газ, який ми видихаємо, треба окислити до отримання метану, а окисливши метан, в наступну чергу, отримати з нього концентрований формальдегід. З формальдегіду в подальшому можна отримувати вуглеводи (фруктозу, глюкозу) і синтезувати їх за допомогою спеціального обладнання в синтетичні продукти», - зазначив Гомонай.

За словами науковця, зараз в Америці проводять експеримент, де на людях випробовують подібну методику - отримання синтетичних продуктів із продуктів життєдіяльності в замкнутому циклі.

«Схожий експеримент в 1990-х роках проводили в Москві, тоді вдалося експериментально довести на прикладі трьох людей, які рік прожили в замкнутому середовищі, що цим способом люди можуть підтримувати життєдіяльність, не вживаючи нічого більше, крім води», - сказав він.

Василь Гомонай - доктор хімічних наук, відомий український хімік, за його підручниками з хімії та фізики вчаться студенти у вишах всієї країни.