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    Технології

    У Китаї зник вчений, який створив генетичо-модифікованих дітей

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    Генетик Цзянькуй Хе зник безвісти відразу після виступу на саміті в Гонконзі - У Китаї зник вчений, який створив генетичо-модифікованих дітей
    Генетик Цзянькуй Хе зник безвісти відразу після виступу на саміті в Гонконзі

    Вченого Цзянькуй Хе не можуть знайти ні колеги, ні федеральні відомства КНР

    Китайський учений генетик, який заявив про створення дітей з модифікованої ДНК, зник безвісти. Про це повідомляє Science Alert.

    Вченого Цзянькуй Хе не можуть знайти ні колеги, ні федеральні відомства КНР. Останній раз чоловіка бачили під час виступу на Другому міжнародному саміті з редагування генома людини в Гонконзі. Повідомляється, що після того, як китаєць покинув будівлю центру, він не відповідає на дзвінки і ніде не з'являвся.

    В інституті, де працював вчений, припинені всі дослідження в цьому напрямку, там працює урядова комісія. Також американський колега Цзянькуй Хе Майкл Деєм потрапив під слідство за «експерименти над людьми».

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