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В Україні масово відраховуватимуть студентів-чоловіків. Міносвіти пояснило причину

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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В Україні масово відраховуватимуть студентів-чоловіків. Міносвіти пояснило причину
Міносвіти націлено на перевірку того, щоб освіта не використовувалась не за призначенням
колаж: 24 канал

У Міносвіти допускають, що після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована

Міністерство освіти та науки розглядає варіант відрахування значної частини студентів-чоловіків після весняної сесії. Здебільшого це стосується чоловіків віком від 25 років, які здобувають освіти в університетах. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня», повідомляє «Главком».

«Я сказав би, що зараз приймальні комісії, адміністрації університетів, Міністерство освіти і науки, практично всі націлені на те, щоб освіта не використовувалася не за призначенням, зокрема як засіб уникнення мобілізації. Увага до намірів і мотивації вступника цього року буде високою», – розповідає посадовець.

Він додає, що наразі в Україні у понад 100 закладах проводяться перевірки щодо того, чи справді в них навчаються студенти чоловічої статі віком 25 років і старше, які були зараховані. 

«Якщо це очне навчання, то перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях. Також перевіряються документація, результати іспитів. І вже зараз очевидно, що цього року ми матимемо досить багато студентів, які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані», – зазначає Михайло Винницький.

Водночас він говорить, що наразі є велика кількість чоловіка віком від 25 років, які «зрозуміли, що освіта – це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по вісімнадцять». За його словами, такі студенти часто є зразковими. І Міносвіти дуже зацікавлено у таких студентах і їхньому розвитку, тому що це майбутній людський капітал України.

Нагадаємо, що Міносвіти назвало спеціальності, на які буде найбільша кількість бюджетних місць. велике державне замовлення буде на всі спеціальності, пов’язані з інфраструктурою держави та її відбудовою: архітектура, будівництво, транспортні технології, інженерні спеціальності. У фокусі держави будуть і природничі науки: фізики, хіміки та математики.

Також заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький дав пораду українським родинам: не відправляти дітей за кордон після школи. Адже, за його словами, нині українські студенти мають змогу вступити до найкращих університетів країни, що подекуди перевершують можливості навчання в Польщі.

Теги: мобілізація навчання освіта студенти

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