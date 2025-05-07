Міносвіти дало пораду батькам, які бояться залишати в Україні своїх синів-старшокласників

Заступник міністра: «Паніка, що «я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують» – абсолютно нераціональна»

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький дав пораду українським родинам: не відправляти дітей за кордон після школи. Адже, за його словами, нині українські студенти мають змогу вступити до найкращих університетів країни, що подекуди перевершують можливості навчання в Польщі. Про це Винницький сказав у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Я нагадую, що у нас мобілізаційний вік – 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. Тому паніка, що «я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують» – абсолютно нераціональна. По-друге, якщо мама дивиться на перспективу дитини, то варто обирати освіту, яка дасть найбільший поштовх до саморозвитку. Я можу бути чужинцем в освітньому закладі Європи, який завжди націлений на підготовку своїх. Освіта як функція – це завжди підготовка своїх громадян для життя у своїй державі», – розповів Михайло Винницький.

Заступник міністра освіти і науки зауважив, що якби він сам вступив до польського вишу, то автоматично став би іммігрантом. Він пояснив, що це означало б соціалізацію в польському середовищі та скоріш за все лишиться іммігрантом до кінця життя.

«Повірте мені, як іммігранту в Україну, цей статус залишається дуже довго з людиною і з цього вирватися надзвичайно важко. А якщо ти залишаєшся іммігрантом, то починаєш з найнижчого соціального щабля», – зазначає політик.

За словами Винницького, у Польщі навряд чи просто можна вступити до Варшавського, чи Ягеллонського університету, натомість легко потрапити до провінційного або приватного закладу освіти третього рівня.

Натомість, за його словами, якщо навчатися в Україні, то абітурієнт матиме доступ до кращого університету ніж у Польщі, що дасть йому поштовх до подальшої реалізації в житті. Як приклад наводить власну сім'ю, де всі діти віком 22, 20, 18 і 15 років навчаються в Україні.

Нагадаємо, що в Україні готуються до змін у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів. Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

Також Міністерство освіти і науки України анонсувало розширення права на відстрочку від мобілізації для педагогів закладів позашкільної освіти. Оксен Лісовий: «Позашкільна освіта допомагає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін».