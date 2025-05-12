Міносвіти назвало спеціальності, на які буде найбільша кількість бюджетних місць

Михайло Винницький розповів, підготовку яких фахівців держава фінансуватиме найбільше

Важливе питання будь-якої вступної кампанії – це бюджетні місця. Їхня кількість залежить від державного замовлення на підготовку фахівців із кожної спеціальності. Наразі проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не винесений на розгляд Кабміну, однак обсяги держзамовлення вже обговорюються в МОН та Мінекономіки. Про це розповів заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький в інтерв'ю «Дзеркалу тижня», повідомляє «Главком».

«Хочу звернути увагу на те, що проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не винесений на розгляд уряду. Відповідно, я зараз можу сказати лише про попередній результат неформальних консультацій між Міністерством освіти і науки та Міністерством економіки. У фокусі уваги державного замовлення – все, що стосується інфраструктурної відбудови нашої держави та людського капіталу. Людський капітал – це про медицину, психологію, терапію, реабілітацію», – розповідає посадовець.

Він пояснює, що ці спеціальності важливі для українських ветеранів, але в Україні недостатньо відповідних фахівців. Також він додає, що у держзамовлені будуть робити фокус і на освіту, тому що «ідеться про інвестиції в майбутніх вчителів».

«Ми всі розуміємо, що в освітній сфері є величезна проблема, пов’язана із зарплатами вчителів, і, як ви знаєте, цього року зарплати було підвищено на 2 тисячі гривень. Це важливий крок, але, звісно, його геть недостатньо, тому Міністерство освіти і науки працюватиме над цим і далі. На превеликий жаль, грошей фізично бракує, поки йдуть бойові дії. Проте ми розуміємо, що державі вчитель дуже потрібен і, зокрема, важливим є відновлення вчительського складу, тому що так чи інакше наш учитель старіє», – зазначив Михайло Винницький.

Також він відзначає, що велике державне замовлення буде на всі спеціальності, пов’язані з інфраструктурою держави та її відбудовою: архітектура, будівництво, транспортні технології, інженерні спеціальності. У фокусі держави будуть і природничі науки: фізики, хіміки та математики.

Нагадаємо, що заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький дав пораду українським родинам: не відправляти дітей за кордон після школи. Адже, за його словами, нині українські студенти мають змогу вступити до найкращих університетів країни, що подекуди перевершують можливості навчання в Польщі.

Також Михайло Винницький на власному прикладі пояснив, чому вчитися в Україні ліпше, ніж за кордоном. «Наші студенти за кордоном бачать – оболонка красива, а включаєшся в їхній освітній процес, і розумієш, що в Україні не так вже і погано було», – сказав заступник міністра освіти і науки.