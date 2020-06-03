Зеленський заявив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему повинні вирішувати виші



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Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками провідних вузів Фото: president.gov.ua

Зеленський зазначив, що в Україні навчається понад 1 млн студентів, і велика їх частина не хоче залишатися на батьківщині

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками провідних вищих навчальних закладів України.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Учасники обговорили питання оптимізації вищих навчальних закладів, розширення їх фінансової автономії, рівень зарплат викладачів і умови, в яких навчаються студенти.

Зеленський наголосив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему повинні вирішувати виші.

«Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод в країні так і залишиться. Цю проблему держава повинна вирішувати спільно з вищою освітою», – заявив президент.

Він зазначив, що в Україні навчається понад 1 млн студентів, і велика їх частина не хоче залишатися на батьківщині. А з тих, хто залишається, багато хто не працює за здобутим фахом.

«Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?» – звернувся президент до учасників зустрічі.

Керівники ВНЗ, і собі, відзначили важливе значення можливостей для розвитку освіти, які дає новий закон про вищу освіту, залучення бізнесу до формування кадрів, створення механізмів венчурних фондів, фінансування стартапів і в цілому — необхідність законодавчих ініціатив для перетворення вітчизняної освіти.