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    Суспільство

    6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Цього дня відзначаємо всесвітній день поцілунку<br /><br /> - 6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Цього дня відзначаємо всесвітній день поцілунку

    фото з відкритих джерел

    Не можна сумувати – в день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю

    Сьогодні, у середу, 6 липня, триває 133 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

    Також у світі відзначають:

    • Всесвітній день поцілунку

    У цей день понад 60 країн світу відзначають всесвітній день поцілунку. Свято виникло в Великій Британії у XIX столітті, а наприкінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія. Вона вивчає поцілунок та його вплив на організм людини.

    Варто зазначити, що науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть в середньому на 12 років довше за інших.

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    Яке сьогодні релігійне свято

    6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини. Вона жила в III столітті, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру. Біля її мощей збиралася велика кількість вірян, а хворі, які приходили до її гробу, чудесним чином видужували.

    Вважалося, що в цей період потрібно обов’язково попаритися в лазні і скупатися в річці – це корисно для здоров’я та омолодження.

    Народні прикмети на 6 липня:

    • 6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати.
    • В лазні попаритися – здоров'я знайти.
    • Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів.
    • Дощовий день – на неврожай.
    • Дощ у цей день обіцяє ще п'ять днів сирої погоди.
    • Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.
    • За повір'ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.
    • Наші пращури сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість.

    Що не рекомендується робити 6 липня:

    • Сумувати. У день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю.
    • Давати гроші в борг, інакше найближчим часом можна почати падати в фінансову прірву.
    • Аналізувати свої сни – приділіть більше уваги реальному життю.

    У кого іменини 6 липня?

    Іменини сьогодні святкують Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.

    Теги: росія борг окупанти війна гроші смерть Україна наука урожай Домініка окупація дощ #stoprussia
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    6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони