Росіяни заблокували в окупованому Херсоні популярний месенджер

Блокуванням Viber окупанти намагаються відрізати жителів Херсонщини від української банківської системи

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни заблокували Viber. Через це місцеві мешканці не лише не зможуть спілкуватися з рідними та близькими, але й отримувати сповіщення від українських банків. Про це повідомив житель Херсона, голова Фонду «Об’єднання» та експерт із нових медіа Юрій Антощук.

«Блокування Viber – це також спроба відрізати жителів Херсонщини від української банківської системи повністю», – зазначив він.

За словами Антощука, за відсутності українського мобільного зв’язку, отримати смс-підтвердження для входу в електронний особистий кабінет у банках неможливо, тому українські технічні спеціалісти змогли налаштувати вхід із підтвердженням через Viber.

Експерт зазначив, що у Херсоні вже відкрили російський банк, а нещодавно почали видавати картки.

«Я думаю, що окупанти не очікували того рівня цифровізації, що є в нас в Україні. Коли банки перестали видавати кошти – усі купляли продукти та товари на ринках із карти на карту через мобільні застосунки. Коли окупанти почали цензурувати інтернет, блокуючи доступ до українських новин, банківських сайтів – усі почали використовувати VPN програми», – зазначив він.

Антощук висловив побоювання, що окупанти можуть вилучити термінали у магазинах, щоби люди не могли розраховуватися картками та поставити свої термінали. Оскільки, Visa і Mastercard більше не обслуговують РФ. Це означає, що українською карткою через російські термінали не можна буде сплатити за товари чи послуги.

Водночас чоловік поділився своїм баченням часткового розв’язання проблеми. Наприклад, встановити застосунок програмного POS-термінала, і ті, хто має NFC (технологія бездротового зв’язку) зможе розраховуватися в магазинах. Проте, буде зрозуміло не для всіх. Також української готівки стає дедалі менше. Зокрема, окупанти знецінили гривню мінімум удвічі протягом місяця.

Окрім Viber також заблокували YouTube. На відеоплатформі без VPN можна було дивитися українські новини. Втім, зараз росіяни заблокували цю можливість. Антощук зауважив, що безплатного VPN вистачить ненадовго для перегляду YouTube.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фінансові проблеми в окупованому Херсоні призвели до запровадження «натурального обміну» в місцевих магазинах. Тобто товари відпускаються в обмін на інші товари.

Також відомо, що українські війська вже впритул, на відстань снайперського пострілу, наблизилися до передмість Херсона, проте битва буде дуже важкою. Окупанти побудували для захисту своїх рубежів під Херсоном посилені підземні бункери.

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