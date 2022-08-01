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1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 00:00 glavcom.ua
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 серпня відзначається професійне свято День інкасатора
Фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід погано думати про інших і лихословити

Сьогодні, 1 серпня, у світі розпочинається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, а віряни вшановують пам'ять преподобної Мокрини. В Україні – День інкасатора.

У цей день світ відзначає День паперових серветок, Міжнародний флешмоб жіночності, День пам'яті жертв Першої світової війни, Міжнародний тиждень клоунів, Всесвітній тиждень грудного вигодовування, Міжнародний день алопеції, Всесвітній день скаутської краватки, Всесвітній день боротьби з раком легенів.

День інкасатора

1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку в перший день серпня відзначається професійне свято День інкасатора. Це свято присвячене всім людям, які працюють у службі інкасації.

Вперше інкасаційна служба при Державному банку Радянського Союзу була створена у 1939 році 1 серпня. Тому саме цього дня відзначається професійне свято всіх співробітників цих служб, які так чи інакше пов’язали своє життя з цією серйозною та відповідальною професією.

День подруги

1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2


1 серпня в багатьох країнах святкують День подруги. Не важливо, що ця дата не відмічена червоним кольором у календарі та не завжди припадає на вихідні. Головне, що в цей день тисячі дівчат знаходять час, щоб відсвяткувати його разом зі своїми найкращими подругами.

Виникло це свято у США, а за короткий час розповсюдилося в багатьох державах по всьому світу. Прийшло воно і до України, де дівчата придумали свої ритуали та способи його відзначення. Це може буди зустріч з найкращою подругою у маленькій затишній кав’ярні, де можна розкрити свої найпотаємніші мрії та сподівання.

Всесвітній день боротьби з раком легенів

1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

1 серпня в усьому світі відзначається День боротьби з раком легенів. На рак легенів припадає приблизно 10% випадків від усієї кількості онкологічних хвороб. На жаль, хвороба клінічно проявляє себе лише на III–IV стадіях, коли більшість методів терапії вже є малоефективними.

На сьогодні науковцями розроблені такі сучасні засоби лікування, як таргетна, протонна та імунотерапія. Завдяки ним імунна система хворого перепрограмується та починає самостійно боротися зі злоякісними клітинами. Суттєвим недоліком цих методів є дуже велика вартість лікування, яка складає понад $300 тисяч.

Тому метою цієї дати є поширення інформації щодо профілактичних заходів. На перше місце лікарі становлять відмову від паління, а на друге – проведення регулярних обстежень легенів за допомогою томограми. Згідно зі світовою статистикою, саме своєчасне виявлення хвороби дає можливість повернутися до здорового життя 26% чоловіків та 39% жінок.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 серпня вшановує пам'ять преподобної Макрини Каппадокійської. Інші назви свята: «Указчиці осені», «День Макриди», «День Мокрини». За народним повір'ям, Макринин день – це покажчик осені.

Що сьогодні не можна робити

Не можна забивати худобу і птахів, інакше хтось з рідних захворіє. Не можна готувати квашену капусту, квас і солити огірки.

Прикмети на 1 серпня:

  • Дощ на Мокрину – в наступному році буде хороший урожай.
  • Пух з осики полетів – пора підосичники збирати.
  • На дубі багато жолудів – на щастя.
  • Якщо листя на деревах почало знизу жовтіти, то буде хорошим озимий сів.
  • Теплий, сонячний день – до довгого бабиного літа.
  • Затяжні дощі – до бідності та неврожаю.
  • Якщо пройшов грибний дощ, то горіхи добре вродять.
  • Якщо сходу сонця з–за хмар не видно, то до обіду розпогодиться.
  • Місяць в тумані – до дощу.
  • Східний вітер дме – до грози.
  • Якщо павутини в лісі багато, осінь буде теплою.
  • Павуки ховаються по кутках – до похолодання.
  • Якщо з ранку мурахи поховалися, буде дощ.
  • Зорепад на Мокрину – до вітряної погоди.
  • Оводи в цей день останній раз кусають. Скоро вони зникнуть і з'являться тільки в наступному році.
  • Сон з 31 липня на 1 серпень обіцяє добробут. Сновидіння, побачене вдень 1 серпня, виповниться найближчим часом.

Іменини

1 серпня День ангела відзначають: Варлам, Григорій (Юрій), Дмитро, Євгенія, Єфросинія, Мокрина, Митрофан, Паїсій, Роман, Серафим, Степан, Тихін

Теги: свята традиції

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