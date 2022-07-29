Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

День Української державності. Навіщо українцям нове свято

Вчора, 13:18 glavcom.ua
Для нас це свято – нагадування про історичні коріння української державності, про її багатовікову історію, яку ми не збираємось відавати російським загарбникам
фото з відкритих джерел

Це нагадування про те, за що ми зараз боримось – за саме існування України

Чому призначили нове свято – День Української державності? Це питання я неодноразово чув за останні дні. Відповідь на це запитання дав президент Зеленський, який проголосив це нове свято. Він нагадав, що українському державному досвіду, культурі, самобутності та характеру понад тисячу років. «Після всього, що пройшов наш народ, після чого ми навчилися за сторіччя, українці ніколи не віддадуть свою незалежність. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу! Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов’язково виконаємо», – заявив у своєму зверненні Зеленський.

Додам до слів керівника Української держави і деякі свої міркування. Багато що пояснює сама дата – 28 липня. Це День хрещення Русі. Раніше це було суто релігійне свято, хоча держава на нього теж реагувала. Але велика війна, яку розв’язала Росія проти України, показала, що в цьому протистоянні є ще один фронт – історичний. Росія вже давно намагається «приватизувати і монополізувати» історичну спадщину Київської Русі, і саме звідти веде свою монархічну традицію. Хоча російська самодержавна традиція є більше ординською, ніж київською і князівською. Намагання путінської Росії привласнити історію Київської Русі має працювати (на задум російських пропагандистів) і на обґрунтування війни проти України, а також захоплення історичних українських територій.

Але історія Київської Русі більше пов’язана з Україною – культурною, мовною, соціальною і політичною традицію. Це, свого часу, – більше 100 років тому, ретельно обґрунтував видатний український історик, видатний суспільно-політичний діяч і перший голова Української Народної Республіки – Михайло Грушевський. На цьому наголошували і наголошують і інші українські історики.

І для нас це свято – нагадування про історичні коріння української державності, про її багатовікову історію, яку ми не збираємось відавати російським загарбникам. Між іншим, суперництво Києва і пращурів Московії починалося ще в часи Київської Русі. І Грушевський всім нагадав, що Московія привласнила також історичну назву України – Русь. Саме тому він назвав своє дослідження – історія України-Русі.

День Української Державності відзначає саме багатовікову історію України та її державності, а День незалежності – це свято відновлення незалежності і державності України. Вони не суперечать, а доповнюють одне одно. Це взаємозв'язок української давнини, нашої історичної спадщини з нашим сьогоденням. І це нагадування про те, за що ми зараз боримось – за саме існування України та українського народу, і за нашу багатовікову традицію і за наше майбутнє!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський нагадав про черговий ракетний терор зі сторони РФ
Зеленський привітав українців із Днем державності (відео)
28 липня, 08:30
Науседа в рамках свого візиту виступить у Верховній Раді
Президент Литви прибув до України, щоб відзначити День державності
28 липня, 11:23
28 липня Україна щорічно відзначає День Української Державності
Сьогодні вперше святкуємо День Української державності
28 липня, 01:02

Володимир Фесенко

День Української державності. Навіщо українцям нове свято
День Української державності. Навіщо українцям нове свято
Цей місяць війни знов показав – український спротив є незламним
Цей місяць війни знов показав – український спротив є незламним
Завдання щодо відновлення України треба виконувати вже зараз
Завдання щодо відновлення України треба виконувати вже зараз
Путінізм, як синтез більшовизму та гітлеризму
Путінізм, як синтез більшовизму та гітлеризму
Коли Байден приїде до Києва?
Коли Байден приїде до Києва?
Дипломатичні маневри трьох європейських лідерів
Дипломатичні маневри трьох європейських лідерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
125K
Катування бійця ЗСУ. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
109K
ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України
96K
Українцям проведуть перерахунок пенсій: хто та скільки отримає
65K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
35K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?

Новини

Арестович заявив про початок третьої фази війни
Сьогодні, 00:33
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:50
Зеленський провів термінову нараду щодо теракту РФ в Оленівці
Вчора, 21:45
Збройні сили ліквідували командира Костромського полку армії РФ
Вчора, 21:01
Масове вбивство «азовців». Спільна заява ЗСУ та спецслужб
Вчора, 20:38
Президент представив нового командувача Сил спеціальних операцій
Вчора, 20:21

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту