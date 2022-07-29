День Української державності. Навіщо українцям нове свято

Це нагадування про те, за що ми зараз боримось – за саме існування України

Чому призначили нове свято – День Української державності? Це питання я неодноразово чув за останні дні. Відповідь на це запитання дав президент Зеленський, який проголосив це нове свято. Він нагадав, що українському державному досвіду, культурі, самобутності та характеру понад тисячу років. «Після всього, що пройшов наш народ, після чого ми навчилися за сторіччя, українці ніколи не віддадуть свою незалежність. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу! Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов’язково виконаємо», – заявив у своєму зверненні Зеленський.

Додам до слів керівника Української держави і деякі свої міркування. Багато що пояснює сама дата – 28 липня. Це День хрещення Русі. Раніше це було суто релігійне свято, хоча держава на нього теж реагувала. Але велика війна, яку розв’язала Росія проти України, показала, що в цьому протистоянні є ще один фронт – історичний. Росія вже давно намагається «приватизувати і монополізувати» історичну спадщину Київської Русі, і саме звідти веде свою монархічну традицію. Хоча російська самодержавна традиція є більше ординською, ніж київською і князівською. Намагання путінської Росії привласнити історію Київської Русі має працювати (на задум російських пропагандистів) і на обґрунтування війни проти України, а також захоплення історичних українських територій.

Але історія Київської Русі більше пов’язана з Україною – культурною, мовною, соціальною і політичною традицію. Це, свого часу, – більше 100 років тому, ретельно обґрунтував видатний український історик, видатний суспільно-політичний діяч і перший голова Української Народної Республіки – Михайло Грушевський. На цьому наголошували і наголошують і інші українські історики.

І для нас це свято – нагадування про історичні коріння української державності, про її багатовікову історію, яку ми не збираємось відавати російським загарбникам. Між іншим, суперництво Києва і пращурів Московії починалося ще в часи Київської Русі. І Грушевський всім нагадав, що Московія привласнила також історичну назву України – Русь. Саме тому він назвав своє дослідження – історія України-Русі.

День Української Державності відзначає саме багатовікову історію України та її державності, а День незалежності – це свято відновлення незалежності і державності України. Вони не суперечать, а доповнюють одне одно. Це взаємозв'язок української давнини, нашої історичної спадщини з нашим сьогоденням. І це нагадування про те, за що ми зараз боримось – за саме існування України та українського народу, і за нашу багатовікову традицію і за наше майбутнє!