17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна влаштовувати гучних гулянок

У суботу 17 червня відзначається Всесвітній день боротьби з опустеленням і засухою. У народі сьогодні вшановують Митрофана Гнойовика.

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Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою відзначають 17 червня щороку. Свято було призначено 1994 року Конвенцією ООН про боротьбу з опустелюванням. Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році й 20 років відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою.

фото: Pixabay

Опустелювання, яке вже набуло глобальних розмірів, розглядається як будь-яка деградація земель. На думку експертів причиною можуть бути як природні, так і антропогенні чинники. Мета створення пам’ятного дня – звернути увагу людства на наслідки від опустелювання.

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ООН визначила, що майже ⅓ планети перебуває під загрозою висихання, незважаючи на те, що більша частина планети вкрита океанами та річками. До Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухою щорічно піднімаються важливі аспекти на рівні ООН та органів у країнах, які відповідають за проведення пам’ятної дати.

Митрофанів день

фото з відкритих джерел

У цей день вшановується пам’ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.

Традиції та звичаї на Митрофана

Слов’яни називали Митрофана Навозником. Правда, в цьому не було нічого образливого. Навпаки, селяни дуже шанобливо ставилися до особистості Митрофана, оскільки саме він, за прикметами, був запорукою майбутнього врожаю.

Вважалося, що саме на Митрофана потрібно обов’язково удобрити землю. Крім того, окликали вітер та просили його прислати дощі влітку, щоб в майбутньому отримати гарний урожай.

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Народні прикмети

Духота під час сходу сонця передвіщає негоду.

Якщо у цей день припасти до землі вухом і прислухатися, вона відкриє, де заховані скарби.

Якщо вітер дме з півночі – буде погана погода.

Вітер на Митрофана подме з гнилого кута (північного заходу) – чекай негоди.

Дівчата в Духів день пускають по воді вінки і ворожать. Якщо вінок поплив – чекай щастя, а якщо тут же потонув, це до нещастя.

Що не можна робити

Сваритися – сварка надовго затягнеться.

Брехати – брехня вийде боком.

Напиватися – до загострення хвороб.

Пам’ятні дати 17 червня

1462 рік – волоський господар Влад III Дракул здійснив невдалу спробу вбити османського султана Мехмеда II, після чого мусив відступати з Волощини.

1621 рік – під час наради у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотином.

1709 рік – поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном поранено в ногу шведського короля Карла ХІІ.

1885 рік – до нью-йоркської гавані прибула Статуя Свободи – дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.

1917 рік – у Києві відкрито II Всеукраїнський військовий з'їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України.

1944 рік – здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою.

1950 рік – чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.

1953 рік – у Східній Німеччині почалося повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене з застосуванням танків.

2008 рік – організація Mozilla Foundation влаштувала так званий Download Day 2008 з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через інтернет упродовж однієї доби.

2022 рік – Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Опанас, Валерій, Елізар, Зосима, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола, Северин, Сілан, Лаура, Адольф.