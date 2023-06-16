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16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 червня – Всесвітній день морських черепах

Сьогодні не можна лихословити і сваритися з рідними

У п’ятницю 16 червня відзначається Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день сімейних грошових переказів та Блумсдей. Православна церква 16 червня вшановує пам'ять святого Лукілліана.

Блумсдей

16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Блумсдей або День Блума в Ірландії заснований шанувальниками ірландського письменника Джеймса Джойса і відзначається в Дубліні. Свято названо на честь головного героя роману Джойса «Улісс» – дублінського єврея Леопольда Блума.

Дата вибрана відповідно до пори дії роману – 16 червня 1904 року. Це дата, коли відбулося перше побачення Джойса і його майбутньої дружини Нори Барнакл, покоївки готелю Finn's Hotel, в зв'язку з чим письменник і вирішив увічнити цей день в своєму творі.

Міжнародний день сімейних грошових переказів

16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Вперше Міжнародний день сімейних грошових переказів був відзначений 16 червня 2015 року на відкритті п'ятого Глобального форуму з грошових переказів і розвитку в Мілані, участь у якому взяли понад 400 державних діячів, представників приватного сектора і лідерів громадянського суспільства.

Трудова міграція – дуже поширене в наші дні явище. Нерідко один з членів родини переїздить в іншу країну задля кращого заробітку та забезпечує своїх рідних, висилаючи їм грошові перекази. Ці суми можуть здатися незначними, але для сім'ї трудового мігранта вони відіграють дуже велику роль, складаючи часом до 60 % сімейного бюджету.

Всесвітній день морських черепах

16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Pixabay

16 червня проводять Всесвітній день морських черепах. Проходить під егідою провідної в світі незалежної природоохоронної організації WWF.

Цим днем хочуть звернути уваги громадськості на проблему загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

Яке сьогодні церковне свято

16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

День Лук’яна, 16 червня, передував Дню Митрофана, і люди намагалися не лягати спати рано, а прислухалися до подиху вітру. Наприклад, південний вітер 16 червня обіцяв гарний врожай ярих, а північно-західний вітер обіцяв дощове літо.

Східний вітер обіцяв хвороби, а північно-східний – великі вітри влітку. Також 16 червня з’являлися перші паростки у картоплі, чому всі дуже раділи, бо це обіцяло багатий урожай. У православній церкві 16 червня відзначається день пам’яті святого Лукіана, який жив у III столітті на території Антіохії.

У зрілі роки він був язичником і навіть служив богам як жрець. Проте в старості він увірував у Христа і хрестився сам. За життя Лукіан багато проповідував і навіть звернувся до віри своїх слухачів. За доносом євреїв він був схоплений і кинутий до темниці.

Там він зустрівся з чотирма отроками по імені Павло, Діонісій, Іпатій і Клавдій. Вони також прийняли християнство, і саме разом із ними Лукіана кинули в піч. Однак переказ говорить, що Господь зберіг їх життя. Потім мучеників послали до Візантії, і там святий Лукіан був розіп’ятий на хресті, а отроки – обезголовлені.

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Що сьогодні не можна робити

  • Не можна лихословити і сваритися з рідними.
  • Важку фізичну працю краще відкласти.
  • Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.
  • Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.
  • Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

Народні прикмети 

  • Дощ – до великого врожаю грибів.
  • Південний вітер – погода буде доброю.
  • Туман – до сонячної погоди.
  • Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ.
  • Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів.
  • Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.
  • Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу.
  • Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.
  • Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Іменини

Сьогодні – День ангела у Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія, Дмитра, Лукіана, Іуліана, Павла і Михайла.

Теги: православна церква традиції свято

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