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Мешканці Нікопольщини знайшли рештки стародавньої церкви на дні водосховища (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мешканці Нікопольщини знайшли рештки стародавньої церкви на дні водосховища (відео)
У 1734-1775 роках на місці Покровського існувала Нова Січ
фото з відкритих джерел

Про церкву у Покровському писав Олександр Довженко та малював Тарас Шевченко

У селі Покровського Дніпропетровської області на дні Каховського водосховища знайшли рештки церкви, про яку писав Довженко і яку малював Шевченко. Про це повідомляє Nikopolnews.

За словами директорки музею Лариси Антонівни Садовська, місцеві знали, що рештки церкви збереглися у воді. Ще наприкінці ХХ століття місцеві наймали водолазів, які й виявили фундамент.

Зазначається, що у 1734-1775 роках на місці Покровського існувала Нова Січ (або Підпільненська Січ). Вона виникла після повернення Війська Запорозького низового під російський протекторат внаслідок підписання Лубенського договору.

Січ розташовувалася на півострові, що з трьох боків омивала притока Дніпра – річка Підпільна. Біля будинку кошового отамана та старшини знаходилась скарбниця, помешкання духовенства, а також Січова церква Покрови Божої Матері.

Нова Січ, 1734—1775 роки
Нова Січ, 1734—1775 роки
фото з відкритих джерел

У час руйнування Запорозької Січі в 1775 році та й пізніше Покровська Січова церква була дуже пошкоджена та пограбована офіцерами-дворянами, солдатами і донськими козаками.

Згодом у 1794 році Катеринославський митрополит Гаврило наказав закрити її, і восени 1798 року на цьому місці збудували нову кам’яну церкву, куди місцеві передали те, що вдалося врятувати під час грабунку військовими.

У 1843 році Покровське відвідував Тарас Шевченко. Про це свідчать спогади його сучасників і створені ним тут малюнки. Серед них і зображення церкви Покрови.

Церква Покрови в Переяславі
Церква Покрови в Переяславі
фото з відкритих джерел

До того ж саме про церкву у Покровському писав у 1954 році Олександр Довженко, коли розповідав про затоплення історичних місць новим тоді Каховським морем: «Останній спогад про церкву. Мені шістдесят років. З п’ятнадцяти років не вірю в Бога і відтоді не був у церкві. Але в селі Покровському я пошкодував, що Бога немає. Мені страшенно захотілося, щоб він з’явився хоча б на п’ять хвилин і, побачивши зруйновану негідниками пам’ятку давньої архітектури, споруджену на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих юд, що вчинили цю мерзенну справу. Прощавай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога в тебе не поменшало. Зменшилося краси».

Нагадаємо, вода продовжує відступати від берегів Нікопольщини. Втрачено вже понад 70% водосховища. Натомість небайдужі жителі активно продовжують обстежувати дно Каховського водосховища, яке «відкрилося» після підриву російськими терористами Каховської ГЕС.

До слова, наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС наразі не можливо повністю оцінити, але вони будуть величезні й для довкілля, і для здоров'я людей. Вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання, для купання.

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Теги: Каховська ГЕС церква Дніпропетровщина

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