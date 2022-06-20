20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна розповідати про свої плани, інакше задумане не збудеться

20 червня – Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках, Всесвітній день Wi-Fi та Всесвітній день мотоцикліста. За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Священномученика Феодота Анкірського та розпочинається Петрівський піст.

Всесвітній день мотоцикліста

Щорічно третього червневого понеділка відзначається Всесвітній день мотоцикліста. До 2008 року відзначали у липні. У 2022 році дата святкування припадає на 20 червня.

У 2022 році Всесвітній день мотоцикліста відзначається 20 червня.

Подія з’явилась завдяки ініціативі, що полягає у їзді на роботу мотоциклом, а не автомобілем, котра відбулась у 1992 році. Через кілька років такий флешмоб залучив вже близько 5 тисяч байкерів. Офіційний сайт, присвячений цьому святу, створили у 1997 році.

Метою Всесвітнього дня мотоцикліста є привернення уваги людства до мотоциклів, популяризація їзди на них, об’єднання прихильників мотоциклу зі всієї планети. До свята організовують масові акції байкерів.

Всесвітній день біженців

Всесвітній день біженців встановлений Організацією Об’єднаних Націй на честь біженців у всьому світі. Він припадає щороку на 20 червня.

Згідно з міжнародним правом, біженці – це люди, які не можуть або не бажають повернутися у країни свого походження, бо мають цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань через расову або релігійну приналежність, громадянство, політичні погляди або приналежність до конкретної соціальної групи. Всесвітній день біженців – це нагода викликати у громадськості співчуття та розуміння біди таких людей та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя.

Всесвітній день захисту слонів в зоопарках

20 червня відзначають Всесвітній день захисту тварин у зоопарках. Ці тварини приводять у захват і дітей, і дорослих. Але їм необхідні величезні простори для проживання, а не тісні вольєри зоопарків. Коли ці тварини позбавлені руху, вони хворіють, а від жорстокості під час дресування страждають і вмирають.

В цей день у світі проводять різноманітні заходи щодо збирання коштів на поліпшення умов проживання слонів. Відбуваються акції в зоопарках. Їхня головна мета – заклик до переміщення слонів у природні заповідники.

Всесвітній день Wi-Fi

Всесвітній день Wi-Fi – глобальна ініціатива, мета якої — привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до Інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

З пропозицією ввести Міжнародний день Wi-Fi у 2018 році виступив Бездротовий широкосмуговий Альянс.

Яке церковне свято

У православній церкві 20 червня вшановують пам’ять мученика Феодота Анкірського, який жив на території міста Анкіра в III столітті. Цікаво, що у Феодота був власний готель, в якому він часто розмовляв зі своїми постояльцями про віру і життя.

Завдяки цьому, він зміг навернути в християнство багатьох грішників – вони покаялися і прийшли до Бога. Саме готель Феодота став притулком для багатьох християн, які піддавалися гонінням, організованим імператором. Крім того, Феодот намагався якомога частіше відвідувати в’язнів у темницях і ховав їх після страти або смерті від хвороб. Саме тоді 7 дів прийняли мученицьку смерть від рук гонителів.

Одна з цих дів з’явилася до Феодота у сні і звеліла йому підняти тіла дів з дна озера для того щоб їх поховати. Федот виконав прохання, і в цьому йому допоміг Господь. Так, коли Федот підійшов до озера, то піднявся дуже сильний вітер, вода відійшла, показалося дно, і старець побачив мучениць.

Саме з Дня Феодота, 20 червня, нарешті, починали ходити на водойми і купатися – до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людини під воду. Тепер же аж до дня Іллі, який відзначають на початку серпня, можна було проводити час біля річок і озер.

Традиції та обряди на Федота

Люди моляться святому Феодоту про гарний урожай.

В це народне свято можна спокійно купатися в річках і озерах, не побоюючись русалок. Тільки потрібно помолитися святому Феодоту і попросити, щоб він уберіг від нещастя.

В цей день святий не дає пустувати водяним духам. Він пильно стежить, щоб вони не заподіяли кому-небудь шкоди. Якщо йому на очі попадається русалка, він одразу гострим серпом обрізає їй волосся, в якому прихована чародійна сила.

Початок Петрового (Петрівського) посту

Петрівський піст починається у другий понеділок після Трійці. Кожен рік ця дата припадає на різні числа, тому що пов’язана з Великоднем.

У 2022 році Початок Петрового (Петрівського) посту припадає на 20 червня.

Перші згадки про цей піст датуються III століттям нашої ери. Але в ті часи він виступав в якості другого шансу для того, хто не дотримувався правил Великого посту. Після зведення храму Петра і Павла у 1767 році, стриманість стали пов’язувати з цими апостолами.

У ці дні православні християни повинні не тільки обмежити вживання продуктів тваринного походження, але також очистити свій розум від злості, заздрості, жадібності та інших негативних думок, які заважають побачити Бога у кожній людині.

Особливістю Петрівського посту є те, що в усі дні, крім середи та п’ятниці, можна їсти рибу, адже батько Петра був рибалкою. А у дні пам’яті святих треба готувати рибний пиріг.

У ці дні треба частіше звертатися до Бога з подякою та каяттям, робити добрі справи, підтримувати чистоту у домі, серці та думках.

Що не можна робити

У цей день краще не робити любовні зізнання, вони все одно не принесуть бажаного результату.

Не можна сьогодні розповідати про свої плани, інакше задумане не збудеться.

Заборонено одягати в цей день срібні речі – вони можуть забрати енергію.

Народні прикмети

На Федота тепло – до хорошого врожаю жита, а ось дощ – до поганого наливу колоса.

Сонячні промені темніють – до сильної грози.

Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.

У веселці переважає червоний колір – до вітру.

Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.

Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.

Дим від багаття по землі стелиться і клубочиться, а вугілля яскраво тліють – до негоди.

Павуки за ніч мережі розширили – до теплого і ясного дня.

В лісу стало тихо – до грози.

Якщо грім голосно гримить – до затяжної негоди. Якщо ж він з місця на місце переходить, буде холод і град.

Увечері голосно і довго квакають жаби – до встановлення гарної погоди.

Сон з 19 на 20 червня порожній. Не варто надавати йому значення.

Іменини

20 червня день ангела відзначають: Афанасій, Анна, Олександр, Валерія, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот, Лукіна, Сусанна, Клавдій.