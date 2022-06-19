Усіх російських співаків потрібно заборонити до повного повернення наших територій

Два останніх роки в Україні дозволяли концерти басти, успенської та іншої російської прокремлівської шушери

Адекватні російські співаки підтримали Україну не за можливість ротацій їхніх пісень, а з причини наявності мізків і порядності

Через 271 день після подачі мною петиції на ім'я Президента про заборону виступів російських артистів в Україні сьогодні Верхова Рада одноголосно прийняла Закон №7273-д.

Вітаю усіх, хто з 2014го року хотів прийняття такого закону!

«Борітеся – поборете!» (Тарас Шевченко). Боролися – збороли! ©

Одна з ініціаторів законопроєкту депутат від ЄС Софія Федина так написала у себе на сторінці про цей закон:

«Законопроєкт передбачає:

заборону публічного виконання музики, яку виконує співак чи співачка, які є або були у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Радою державою-агресором, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора;

збільшення до 40 % частку пісень державною мовою на радіо(українського україномовного продукту!!!);

збільшення до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач державною мовою;

заборону проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами московської федерації, окрім тих, які внесені до Переліку;

заборону відтворювати в салоні автобусу музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів), а також заборонити відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

А запровадження переліку музичних виконавців московської федерації, які засуджують агресію проти України та визначити механізм його формування; (компромісна норма. Якби моя воля, я б заборонила просто всіх)»

Стосовно останнього її коментаря, то я би теж заборонив УСІХ росіян до закінчення війни і повного повернення усіх територій.

А вже після Перемоги – дозволив би ротацію тих, хто був проти російської агресії з 2014го року.

Бо я ж знаю тих, хто буде складати Перелік «дозволених росіян»!

Це ті ж самі люди, які два останніх роки дозволяли концерти басти, успенської та іншої російської прокремлівської шушери!!!

Може хоч з 24 лютого у цих людей з'явилася дещиця розуму і гідності...

А щодо адекватних російських співаків/співачок, то вони підтримали Україну не за можливість ротацій їхніх пісень, а з причини наявності у них мізків і порядності (порядних в шоу-бізі мало, але вони таки є!)

Джерело: блог Ігоря Кондратюка

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