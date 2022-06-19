«Вистоїмо та переможемо»: відомі українці в День батька показали зворушливі сімейні фото

Знаменитості сьогодні публікують фото зі своїми татусями й вітають їх з Днем батька

Щороку у багатьох країнах світу у третю неділю червня відзначають День батька. Вперше свято відзначили в 1910 році в США, а в Україні почали святкувати у 2019 році. Цього року воно припало 19 червня. Багато відомих особистостей публікують сьогодні привітання для татусів. Особливу увагу приділяють чоловікам, які захищають Україну на полі бою.

Український гурт «Антитіла», чиї музиканти захищають нашу країну на військових позиціях, присвятив свою пісню «У книжках» загиблим на війні батькам. Публікація на честь Дня батька з'явилася в Instagram-акаунті музичного колективу.

«У цей день батька присвячується всім воїнам, які віддали життя за Україну і назавжди стали ангелами-охоронцями для своїх дітей», – написали музиканти.

Співачка Надя Дорофєєва опублікувала архівне фото, на якому позує зі своїм вітчимом Олексієм.

«У мене було два тати – і я цим завжди дуже пишалася! Обох тат люблю й обом вдячна, але цей пост про тата Льошу, якого вже немає поряд зі мною. Не бувши моїм рідним батьком, він годинами чекав на мене під музичною школою, возив на вокальні конкурси, записував концерти різних артистів, щоб я могла потім переглядати їх і вчитися співати та виступати. Він навчив мене позувати, бо любив фотографувати, показав величезну кількість класних українських пісень. Однією з наших із ним улюблених була «Росте черешня в мами на городі». Тату, я все пам’ятаю та ціную», – написала артистка.

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Катерина Осадча привітала з Днем батька свого чоловіка Юрія Горбунова.

«Ти найкращий тато у світі, ти щодня кажеш синам про те, як ти їх любиш, де б ти не був в цей час і це наймиліша традиція у світі. Ми тебе любимо і промовляємо це щохвилини, а ще неймовірно сумуємо, як довго не бачимося. Ти тато, що завжди дивиться з синами в один бік і розділяє з ними всі радощі й непорозуміння! Ми тебе любимо. Тисячу разів скажемо це сьогодні й щодня. З Днем Тата», – написала ведуча.

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Український телеведучий Олександр Педан написав у Instagram: «Вічна слава та пам‘ять тим татам, хто вже не повернеться додому. Хто загинув, виборюючи свободу та незалежність для своїх дітей. Для нас усіх. Ми обов’язково вистоїмо та переможемо. Слава Україні!».

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський показав зворушливі фото про батьківство під час війни.