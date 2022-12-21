21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

21 грудня все ще триває Різдвяний піст, а тому не можна вживати м’ясо, яйця, молоко

У середу, 21 грудня, відзначають День народження кросворда, День ліхтарика, Всесвітній день оргазму та День дурниць.

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День народження кросворда

Творцем першого кросворду був журналіст Артур Уїнн, який емігрував до Нью-Йорка з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у роботі зі словом: уклав літери в клітини, клітини розмістив у смужки і назвав нову головоломку «cross-word puzzle». Автор направив свій кросворд з 32 слів в газету «Нью-Йорк уорлд», де він був надрукований 21 грудня 1913 року.

В наші дні світ кросвордів надзвичайно різноманітний: класичний, скандинавський або сканворд, циклічний (циклокросворд), чайнворд або лінійний, угорський (філворд), англійський, американський, естонський та ключворд (кейворд, шифрокросворд). Тож кожен може підібрати для себе найкращий варіант, щоб із задоволенням провести вечір, розгадуючи зашифровані слова самостійно або у веселій компанії, що робить цю гру ще більш захоплюючою.

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Всесвітній день оргазму

21 грудня, в день сонцестояння, відзначається всесвітній день оргазму. Свято заснувала Донна Шихен у 2006 році, спочатку обов’язковою умовою акції було відчути оргазм в єдину для всіх годину, але відмінність часових поясів ускладнює задачу.

Оргазм спричиняє складний процес в організмі: процес, який вчені вивчили ще не до кінця; приємний процес. Сам оргазм є причиною суперечок та дискусії. Дехто порівнює це з больовим шоком, епілептичним нападом та іншими хворобливими станами. Адам Сафрон, американський науковець з Північно-Західного університету дотримується думки, що оргазм це стан трансу.

Кожен трактує визначення оргазму по-різному. Медики пояснюють це явище як фізіологічні зміни в тілі людини, психологи та фахівці в області психологічного здоров`я пояснюють це як емоційні та когнітивні зміни.

Різні дослідження встановили: кількість і тривалість м’язових скорочень, артеріальний тиск, серцева активність під час оргазму однакова у чоловіків і жінок. Також в обох статей спостерігалося виділення «гормону прив’язаності» – окситоцину. Цікаво, що чоловіки та жінки навіть описують свої переживання під час оргазму однаковими словами.

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Цікавий факт про оргазм: він надає знеболювальний ефект на 10 хвилин, навіть при сильному зубному чи головному болю.

День ліхтарика

Перші ліхтарики були винайдені в середині-кінці 1890-х років Девідом Мізеллом, англійським винахідником, який почав працювати в American Electrical Novelty and Manufacturing Company, що пізніше стала американською компанією Eveready, що належала Конраду Г'юберту, російському іммігранту, що проживав у США, який також запатентував деякі зі своїх власних винаходів ліхтарика.

Оскільки на той час батареї та лампочки все ще вдосконалювалися, джерело світла часто мерехтіло через поганий зв'язок у пристрої. Оскільки люди отримували від нього тільки спалахи світла, їх і прозвали ліхтариками, і назва прижилася.

Крім освітлення шляху в нічний час, ліхтарики можна використовувати для пошуку людей, які потребують порятунку, і це чудовий інструмент для людей, для подачі сигналів про допомогу. Якщо ви застрягли вночі без ліхтарика, рятувальники майже не зможуть вас побачити.

Яке церковне свято

21 грудня православні християни вшановують пам’ять мучениці Анфіси Римської, що є покровителькою всіх дівчат та жінок на ім’я Анфіса. Вважається, що вони знаходяться під молитовним захистом святої мучениці щодо стосунків з коханими та родинних стосунків від заздрісних і недоброзичливих намірів злих людей. Грудневе свято також має назву Анфіса-рукоділка, адже раніше дівчатам належало прясти, вишивати, ткати, шити та займатися іншою роботою.

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Свята мучениця Анфіса жила наприкінці IV – початку V сторіччя. Юну дівчину віддали заміж за багатого римського вельможу. В цей же час Костянтин Великий припинив цькування християн, але в релігійному середовищі виникло хибне тлумачення віри – аріанська єресь.

Коли святителем християнства у 374 році став Амвросій Медіоланський, Анфіса Римська стала його ученицею. Прихильники аріанської єресі намагалися відвернути християн від істинної віри. Та Анфіса не здалася і не прийняла єресь. Через це її закатували вогнем за доносом. Християни вшановують подвиг Анфіси Римської, яка завдяки наставництву святителя Амвросія не зреклася своєї віри. Образ святої мучениці допомагає батькам прищепити дітям любов до Бога та повагу до дорослих, зробити гідний вибір у житті. Також жінки обов’язково молилися святій Анфісі, щоб отримати сили під час випробувань, вирішити будь-які конфліктні ситуації в сім’ї.

Народні прикмети:

21 грудня зранку цвірінькають синиці – вночі чекайте морозу

Якщо день морозний і тихий, то зима буде сніжною та м’якою

Птахи поховалися під дахом будинку – буде заметіль

Якщо почалася завірюха, то влітку чекайте багато опадів.

Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною.

Що не рекомендується робити:

21 грудня все ще триває Різдвяний піст, а тому не можна вживати м’ясо, яйця, молоко.

До цього дня вважалося поганою прикметою не закінчити розпочату справу, особливо не віддати борги.

Не можна, щоб будинок був брудним.

Іменини

21 грудня, іменини відзначають Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.