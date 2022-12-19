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Новорічні свята в Україні. Обкладинка польського журналу Wprost зворушує до сліз (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Новорічні свята в Україні. Обкладинка польського журналу Wprost зворушує до сліз (фото)
Під час свят у житті багатьох українців панує тиша
фото: wprost

Польське видання наголошує, що Різдво – ідеальний час для того, щоб ми перестали жаліти себе

Польський тижневик Wprost вийшов з обкладинкою, на якій українські військові забезпечують спокій родинам перед новорічними святами.

Зображення обкладинки щотижневик розмістив на своїй інтернет-сторінці.

«Різдво – ідеальний час для того, щоб ми перестали жаліти себе через інфляцію, PiS та інші негаразди, які нібито мучать нас. Насправді ми живемо як пампушки в маслі порівняно з тим, що відчувають усі навколо нас», – пише Якуб Мельник.

Також видання нагадує своїм читачам, що російська агресія забрала життя багатьох українців.

«Замість гучних кроків у військових черевиках було видно лише форму, що мляво висить. Під час свят у житті багатьох українців панує тиша. Тиша, відчутним слідом якої буде порожнє місце за столом», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник безвісти на війні.

Раніше очільниця Європарламенту закликала збільшувати підтримку України.

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Теги: війна ЗСУ Польща Різдвяні свята

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