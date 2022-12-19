Новорічні свята в Україні. Обкладинка польського журналу Wprost зворушує до сліз (фото)
Польське видання наголошує, що Різдво – ідеальний час для того, щоб ми перестали жаліти себе
Польський тижневик Wprost вийшов з обкладинкою, на якій українські військові забезпечують спокій родинам перед новорічними святами.
Зображення обкладинки щотижневик розмістив на своїй інтернет-сторінці.
«Різдво – ідеальний час для того, щоб ми перестали жаліти себе через інфляцію, PiS та інші негаразди, які нібито мучать нас. Насправді ми живемо як пампушки в маслі порівняно з тим, що відчувають усі навколо нас», – пише Якуб Мельник.
Також видання нагадує своїм читачам, що російська агресія забрала життя багатьох українців.
«Замість гучних кроків у військових черевиках було видно лише форму, що мляво висить. Під час свят у житті багатьох українців панує тиша. Тиша, відчутним слідом якої буде порожнє місце за столом», – йдеться в публікації.
Нагадаємо, Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник безвісти на війні.
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