Стало відомо, кому футболіст Мессі присвятив перемогу на мундіалі

Для Мессі це перший трофей чемпіона світу у кар'єрі

Ліонель Мессі присвятив перемогу всьому аргентинському народу

Нападник та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями від володіння Кубком світу з футболу, а також присвятив перемогу всьому аргентинському народу, поцілувавши заповітний трофей. Про це повідомляє TyC Sports.

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Для форварда це перший трофей чемпіона світу у кар'єрі.

«Це чиясь маленька мрія. Мені пощастило, що я досяг всього, і те, чого мені не вистачало, є тут», – сказав Мессі.

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Мессі був визнаний найкращим гравцем турніру в Катарі. Під час турніру він забив сім голів і віддав три результативні передачі у семи зустрічах. Також на рахунку аргентинця два голи у фінальній грі зі збірною Франції та реалізований 11-метровий удар у післяматчевій серії. Також Ліонель був визнаний найкращим гравцем матчу.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.