23 травня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції



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23 травня пам'ять ап. Симона Зилота, свт. Симона, єп. Володимирського і Печерського

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святого Симона Печерського

Сьогодні, 23 травня, віряни вшановують пам'ять Святого Симона Печерського, а також у світі відзначають Всесвітній день черепахи.

Яке сьогодні релігійне свято

У народі цей день називався Семик. Чому така назва, невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати у цей день на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати.

23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили, що холодний день на Симона обіцяє хороший врожай зернових культур.

Всесвітній день черепахи

23 травня під багатьох країнах відзначається Всесвітній день черепахи – тварини, що символізує мудрість, багатство і довголіття. Це незвичайне свято зародилося в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах.

Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 році в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що живуть в околицях міста. Метою свята стало привернення уваги громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

Традиції свята

У цей день жінки йдуть до лісу збирати зілля, яке, вважається, отримує від Симона цілющу силу лікувати будь-які хвороби.

Вважалося, що працювати в цей день великий гріх. Знахарі і знахарки в цей час збирають цілющі трави в лісі, щоб готувати з них корисні зілля. Вважається, що саме сьогодні трави отримують магічну силу.

Зазвичай лікувальні трави 23 травня збирали на самоті. Знаходили рослини, а потім, перш ніж зірвати їх, виголошували спеціальні замовляння, стоячи на колінах. А протягом всього збору трав обов’язково читали «Отче наш» і «Богородицю».

Трави 23 травня могли збирати не всі — це робили люди виключно з чистими помислами. Попередньо парилися в лазні, одягали лише чисті речі і не думали про погане, вирушаючи на збір трав. Зазвичай їх не зривали голими руками, а використовували для цих цілей чисті хустки і рушники, щоб чудодійна сила рослин не зникла. Всі трави 23 травня збирали в пучки, а потім відправляв сушитися на горище.

У цей день люди також вирушали на пошуки скарбів. Природа навколо радувала своєю красою — розцвітали конвалії, слива, розкривався дуб.

Що не можна робити на свято 23 травня

Згідно з повір’ям, цього дня відбулися іменини Землі — їй давали відпочити, намагалися не проводити ніяких земляних робіт, робили молитви на її честь. Тому працювати 23 травня — великий гріх. Наші предки намагалися сьогодні не ятрити землю ні лопатою, ні бороною, і навіть забивати кілочки було строго заборонено.

Народні прикмети на 23 травня

Дощ іде – літо буде непогожим

Лопаються березові сережки – пора хліб сіяти

Вранці бджоли дуже швидко літають – прикмета, що буде сонячний день

Дме вітер під час дощу – до гарної погоди

До вечора не зникають купчасті хмари – до поліпшення погоди

Кріт навколо нори землю розкидає – вірна прикмета того, що дощ піде

До світанку чутно пташині пісні – буде дощ.

Іменини:

23 травня День ангела відзначають: Ісидір (Сидор), Купріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь