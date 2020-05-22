Вихователі звернулись до Міносвіти: протиепідемічні заходи у дитсадках неможливо виконати



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Вихователька питає чиновників, чи знають вони скільки разів на день дитина повинна мити руки

Керівники та педагоги закладів дошкільної освіти звернулись до чиновників Міносвіти і Міністерства охорони здоров’я з коментарями до запропонованих протиепідемічних заходів. Зокрема, голова миколаївського осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» Ірина Романюк зазначила, що деякі протиепідемічні заходи у дитсадках неможливо виконати. Вона надала коментар по кожному пункту рекомендацій.

Робити температурний скринінг всім працівникам закладу перед початком роботи – це найпростіша рекомендація і вона не викликає роздратування.

Вимога щодо вимірювання температури тіла дітям при вході та кожні чотири години протягом дня потребує роз’яснень

Очікування батьками дітей на території дитячого садка має бути обмеженою. Як визначити кількість для обмеження та хто має забезпечити охорону входу на територію закладу?

Хто на вході буде контролювати процес оброблення рук дітей антисептиком, якщо вихователь з більшою кількістю дітей вже знаходиться у групі, адже тільки у такий спосіб ми уникнемо скупчення у вході?

Порада щодо проведення заходів навчання дітей протиепідемічним правилам у ігровій формі з прикладом працівника закладу говорить про нерозуміння особливостей роботи спеціалістів дошкілля з дітьми дошкільного віку. Освітній процес будується на основі прикладів дорослих та ігрової діяльності.

Ця серія рекомендацій свідчить про незнання санітарного регламенту щодо створення умов для перебування дітей у закладі у літній період. Щороку влітку у приміщення вилучаються килими (і не тільки з довгим ворсом), м’які іграшки, у вуличному взутті ніхто ні взимку, ні влітку не заходить у групи.

Хто вимірюватиме температуру на вулиці при вході у дошкільний заклад? Якщо стан погоди не буде дозволяти зустрічати дітей на вулиці, як тоді, як уникнути скупчення?

Де і з ким будуть знаходитися діти, коли через чотири години має бути виміряна температура одночасно у всіх групах. За таких умов з дітьми мають працювати 2 вихователя та помічник вихователя.

«Однак виникає запитання щодо заборони використання багаторазових (тканинних) рушників. Чи знають автори скільки раз на день дитина миє руки, миє обличчя: зайшли у групу, перед сніданком, після сніданку, після занять, під час прогулянки декілька разів, після прогулянки, після обіду, після туалету перед сном, після сну, після вечері», - йдеться в повідомленні.

Романюк нагадує чиновникам, що всі діти після прогулянки, коли спека досягає 30-36 градусів, миються під душем. «Хтось уявив, як витирати дитину паперовим рушником и скільки його потрібно?», - питає вона.

Виконати цей пункт нереально. Навіть у випадку, якщо у групі буде не більше 10 дітей, обмежити контакти не в силах педагога-дошкільника, бо це протирічить усім засадам дошкільного виховання. Неможливо здійснити у групі адаптований прийом їжі, адже остигає страва, розтягується час прийому їжі. Як убезпечити дітей, якщо одні обідають, а інші йдуть грати, а тим паче, лягають спати у іншому приміщенні тощо.

Регулювати кількість дітей щодо зменшення кількості їх прийому у групи теж є небезпечним з точки зору виконання законодавства, Конвенції прав дітей.

Забезпечення медичними гіпометрами, засобами індивідуального захисту (заміна кожні 3 години), дезінфікуючими засобами (прибирання кожні 4 години без дітей) та утилізація використаного потребує додаткових людських та фінансових ресурсів.

«Як і куди утилізувати, хто має буде займатися цим й оплачувати вивіз? Відсторонення від роботи осіб групи ризику оголить персонал, працювати й виконувати режим буде нікому. Й це є порушенням норм людського права. Яку шкоду ми приносимо екології на очах дітей та руйнуємо всі зусилля педагогів щодо сталого розвитку й збереження ресурсів годі тільки й гадати!», - зазначає вихователька.

Вона зазначила, що у таких умовах педагоги дошкілля не можуть гарантувати стовідсоткову безпеку ні для дітей, ні для себе.

«Навала функцій, утримання дітей у протиприродній для них емоційно-комунікативний, руховій та пізнавальній сферах, постійний тиск з боку батьківства, керівництва, ЗМІ, з шаленою відповідальністю за здоров’я фізичне, психічне й духовне своїх малюків, пригнічує й призводить до складної напруженої атмосфери. І це все на фоні найнижчої заробітної плати за працю. Навіть, якщо ми будемо намагатися виконувати всі приписи, ми не зможемо бути впевнені у тому, що хтось не є вірусоносієм. Тому, пропонуємо дочекатися реальної можливості працювати у нормальному режимі літнього періоду, але без перебування батьків у приміщеннях дитячого садка, або у повному обсязі забезпечити заклади усім необхідним без потреби керівникам закладів вирішувати кадрові питання, адже кадровий голод вже відчуваємо декілька років, та звертатися за допомогою до батьків», - резюмувала Романюк.

До слова, Київщина поки не послаблює карантин: дитсадки і транспорт залишаються під забороною.

А от Харків протягом наступного тижня буде готуватися до відновлення роботи дитячих садків після чергового етапу пом'якшення карантину.

Як повідомлялося, в Україні з 25 травня дозволять відкривати дитячі садочки.

До відома, мер Києва Віталій Кличко поінформував, що дитячі садочки відкриються через 10-14 днів після рішення уряду про відновлення роботи закладів освіти.