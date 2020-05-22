Вихователі звернулись до Міносвіти: протиепідемічні заходи у дитсадках неможливо виконати
Вихователька питає чиновників, чи знають вони скільки разів на день дитина повинна мити руки
Керівники та педагоги закладів дошкільної освіти звернулись до чиновників Міносвіти і Міністерства охорони здоров’я з коментарями до запропонованих протиепідемічних заходів. Зокрема, голова миколаївського осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» Ірина Романюк зазначила, що деякі протиепідемічні заходи у дитсадках неможливо виконати. Вона надала коментар по кожному пункту рекомендацій.
- Робити температурний скринінг всім працівникам закладу перед початком роботи – це найпростіша рекомендація і вона не викликає роздратування.
- Вимога щодо вимірювання температури тіла дітям при вході та кожні чотири години протягом дня потребує роз’яснень
- Очікування батьками дітей на території дитячого садка має бути обмеженою. Як визначити кількість для обмеження та хто має забезпечити охорону входу на територію закладу?
- Хто на вході буде контролювати процес оброблення рук дітей антисептиком, якщо вихователь з більшою кількістю дітей вже знаходиться у групі, адже тільки у такий спосіб ми уникнемо скупчення у вході?
- Порада щодо проведення заходів навчання дітей протиепідемічним правилам у ігровій формі з прикладом працівника закладу говорить про нерозуміння особливостей роботи спеціалістів дошкілля з дітьми дошкільного віку. Освітній процес будується на основі прикладів дорослих та ігрової діяльності.
- Ця серія рекомендацій свідчить про незнання санітарного регламенту щодо створення умов для перебування дітей у закладі у літній період. Щороку влітку у приміщення вилучаються килими (і не тільки з довгим ворсом), м’які іграшки, у вуличному взутті ніхто ні взимку, ні влітку не заходить у групи.
- Хто вимірюватиме температуру на вулиці при вході у дошкільний заклад? Якщо стан погоди не буде дозволяти зустрічати дітей на вулиці, як тоді, як уникнути скупчення?
- Де і з ким будуть знаходитися діти, коли через чотири години має бути виміряна температура одночасно у всіх групах. За таких умов з дітьми мають працювати 2 вихователя та помічник вихователя.
«Однак виникає запитання щодо заборони використання багаторазових (тканинних) рушників. Чи знають автори скільки раз на день дитина миє руки, миє обличчя: зайшли у групу, перед сніданком, після сніданку, після занять, під час прогулянки декілька разів, після прогулянки, після обіду, після туалету перед сном, після сну, після вечері», - йдеться в повідомленні.
Романюк нагадує чиновникам, що всі діти після прогулянки, коли спека досягає 30-36 градусів, миються під душем. «Хтось уявив, як витирати дитину паперовим рушником и скільки його потрібно?», - питає вона.
- Виконати цей пункт нереально. Навіть у випадку, якщо у групі буде не більше 10 дітей, обмежити контакти не в силах педагога-дошкільника, бо це протирічить усім засадам дошкільного виховання. Неможливо здійснити у групі адаптований прийом їжі, адже остигає страва, розтягується час прийому їжі. Як убезпечити дітей, якщо одні обідають, а інші йдуть грати, а тим паче, лягають спати у іншому приміщенні тощо.
- Регулювати кількість дітей щодо зменшення кількості їх прийому у групи теж є небезпечним з точки зору виконання законодавства, Конвенції прав дітей.
- Забезпечення медичними гіпометрами, засобами індивідуального захисту (заміна кожні 3 години), дезінфікуючими засобами (прибирання кожні 4 години без дітей) та утилізація використаного потребує додаткових людських та фінансових ресурсів.
«Як і куди утилізувати, хто має буде займатися цим й оплачувати вивіз? Відсторонення від роботи осіб групи ризику оголить персонал, працювати й виконувати режим буде нікому. Й це є порушенням норм людського права. Яку шкоду ми приносимо екології на очах дітей та руйнуємо всі зусилля педагогів щодо сталого розвитку й збереження ресурсів годі тільки й гадати!», - зазначає вихователька.
Вона зазначила, що у таких умовах педагоги дошкілля не можуть гарантувати стовідсоткову безпеку ні для дітей, ні для себе.
«Навала функцій, утримання дітей у протиприродній для них емоційно-комунікативний, руховій та пізнавальній сферах, постійний тиск з боку батьківства, керівництва, ЗМІ, з шаленою відповідальністю за здоров’я фізичне, психічне й духовне своїх малюків, пригнічує й призводить до складної напруженої атмосфери. І це все на фоні найнижчої заробітної плати за працю. Навіть, якщо ми будемо намагатися виконувати всі приписи, ми не зможемо бути впевнені у тому, що хтось не є вірусоносієм. Тому, пропонуємо дочекатися реальної можливості працювати у нормальному режимі літнього періоду, але без перебування батьків у приміщеннях дитячого садка, або у повному обсязі забезпечити заклади усім необхідним без потреби керівникам закладів вирішувати кадрові питання, адже кадровий голод вже відчуваємо декілька років, та звертатися за допомогою до батьків», - резюмувала Романюк.
До слова, Київщина поки не послаблює карантин: дитсадки і транспорт залишаються під забороною.
А от Харків протягом наступного тижня буде готуватися до відновлення роботи дитячих садків після чергового етапу пом'якшення карантину.
Як повідомлялося, в Україні з 25 травня дозволять відкривати дитячі садочки.
До відома, мер Києва Віталій Кличко поінформував, що дитячі садочки відкриються через 10-14 днів після рішення уряду про відновлення роботи закладів освіти.