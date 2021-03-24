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    24 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    24 березня &ndash; Всесвітній день боротьби з туберкульозом - 24 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом

    В цей день, якщо вірити народним переказам, почувши спів зозулі, необхідно потрусити гаманець з монетами, щоб привернути удачу і багатство

    Сьогодні, 24 березня, у світі відзначають День боротьби з туберкульозом та Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв.

    Віряни в цей день вшановують пам'ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.

    День боротьби з туберкульозом

    Щорічно 24 березня в усьому світі проводиться День боротьби з туберкульозом. Саме цього дня в 1882-му році в Берліні доктор Роберт Кох оголосив про відкриття цієї страшної хвороби, яка до цих пір загрожує кожному з нас.

    Туберкульоз - одне з найдавніших інфекційних захворювань. Це хронічне інфекційне захворювання характеризується утворенням в органах специфічних запальних змін. Туберкульоз вражає практично всі органи і системи організму. Але найбільш частою локалізацією туберкульозу є органи дихання.

    Тому туберкульозом можна заразитися де завгодно і необов'язково в результаті прямого контакту з хворим. На туберкульоз хворіють люди різного віку і статі. Паличка Коха не розрізняє соціального статусу, і з однаковою ефективністю заражає бідних і багатих.

    Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

    Цей день у календарі вибрано на честь Оскара Арнульфо Ромеро-і-Гальдамеса – архієпископа Сан-Сальвадора. Він виступав проти будь-якої несправедливості, особливо бідності і соціальної нерівності. 24 березня 1980 року він був убитий прихильниками радикальних течій.

    Яке сьогодні церковне свято

    Православна церква 24 березня вшановує пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). У народі день назвали Єфімов і чекають в цей день співу зозулі.

    Що треба робити 24 березня

    В цей день, якщо вірити народним переказам, почувши спів зозулі, необхідно потрусити гаманець з монетами, щоб привернути удачу і багатство.

    Народні прикмети

    • Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.
    • Миші на поля біжать – до неврожайного року.
    • Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.
    • Пухнастий іній віщує гарну погоду.
    • Граки зграями в небі в'ються і стрілою на землю опускаються – до дощу.
    • Дружний приліт птахів – до холодів і негоди.
    • Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.
    • Якщо після обіду дме північний вітер, то, швидше за все, сіно в цьому році буде складно заготовити через часті дощі у червні.
    • Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.
    • Побачили лебедя на ставку? Чекайте теплих днів.

    Що не можна робити

    • У цей день не можна гнати птахів зі свого подвір'я, адже вони починають вити свої гнізда.
    • Також не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.
    • А ще дотримуйтеся посту і не порушуйте його!

    Іменини

    24 березня День ангела відзначають: Катерина, Макартан, Симон, Василь, Євфимій, Епимах, Патрикій, Піоній, Софроній.

    Теги: церква свята православна церква хвороби традиції літо Роберт Кох
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