24 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день, якщо вірити народним переказам, почувши спів зозулі, необхідно потрусити гаманець з монетами, щоб привернути удачу і багатство

Сьогодні, 24 березня, у світі відзначають День боротьби з туберкульозом та Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв.

Віряни в цей день вшановують пам'ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.

День боротьби з туберкульозом

Щорічно 24 березня в усьому світі проводиться День боротьби з туберкульозом. Саме цього дня в 1882-му році в Берліні доктор Роберт Кох оголосив про відкриття цієї страшної хвороби, яка до цих пір загрожує кожному з нас.

Туберкульоз - одне з найдавніших інфекційних захворювань. Це хронічне інфекційне захворювання характеризується утворенням в органах специфічних запальних змін. Туберкульоз вражає практично всі органи і системи організму. Але найбільш частою локалізацією туберкульозу є органи дихання.

Тому туберкульозом можна заразитися де завгодно і необов'язково в результаті прямого контакту з хворим. На туберкульоз хворіють люди різного віку і статі. Паличка Коха не розрізняє соціального статусу, і з однаковою ефективністю заражає бідних і багатих.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

Цей день у календарі вибрано на честь Оскара Арнульфо Ромеро-і-Гальдамеса – архієпископа Сан-Сальвадора. Він виступав проти будь-якої несправедливості, особливо бідності і соціальної нерівності. 24 березня 1980 року він був убитий прихильниками радикальних течій.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 березня вшановує пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). У народі день назвали Єфімов і чекають в цей день співу зозулі.

Що треба робити 24 березня

В цей день, якщо вірити народним переказам, почувши спів зозулі, необхідно потрусити гаманець з монетами, щоб привернути удачу і багатство.

Народні прикмети

Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.

Миші на поля біжать – до неврожайного року.

Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.

Пухнастий іній віщує гарну погоду.

Граки зграями в небі в'ються і стрілою на землю опускаються – до дощу.

Дружний приліт птахів – до холодів і негоди.

Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.

Якщо після обіду дме північний вітер, то, швидше за все, сіно в цьому році буде складно заготовити через часті дощі у червні.

Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.

Побачили лебедя на ставку? Чекайте теплих днів.

Що не можна робити

У цей день не можна гнати птахів зі свого подвір'я, адже вони починають вити свої гнізда.

Також не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.

А ще дотримуйтеся посту і не порушуйте його!

Іменини

24 березня День ангела відзначають: Катерина, Макартан, Симон, Василь, Євфимій, Епимах, Патрикій, Піоній, Софроній.