4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 4 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 грудня в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. У світі відзначається День охорони дикої природи. За церковним календарем віряни вшановують День Святої Великомучениці Варвари.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День ракетних військ і артилерії

День ракетних військ і артилерії в Україні від 2024 року відзначається 4 грудня – у день вшанування святої Варвари. До цього року військово-професійне свято відзначали 3 листопада, що було пов'язано з подіями Другої світової війни та мало радянське коріння. У цей день вшановуємо героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і незалежність у боротьбі проти російських окупантів.

Покровителькою артилеристів у європейській традиції вважається свята Варвара – одна з найшанованіших святих в українській християнській культурі. У її життєписі є подія, пов'язана з блискавкою та громом, що символізують потужну руйнівну силу артилерійських гармат.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день охорони дикої природи

Всесвітній день охорони дикої природи відзначається 4 грудня – це подія, що спонукає до роздумів про нагальну потребу збереження флори й фауни Землі, що перебувають під загрозою зникнення. Цей день, заснований у 2012 році тодішнім державним секретарем США Гілларі Клінтон, є нагадуванням про відповідальність людства перед світом природи. Це день для того, щоб усвідомити, замислитися і вжити заходів проти загроз для балансу біологічного різноманіття планети.

Міжнародний день банків

Працівники банківської сфери 4 грудня кожного року відзначають Міжнародний день банків (International Day of Banks). Він був запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2019 році на підставі прийнятої резолюції 74/245. Таким чином відзначається суттєвий внесок світових банків у покращення рівня доходів і умов життя різних національних спільнот.

Важливим фактором є участь фінансових установ в довгостроковій Програмі стійкого розвитку. Ключові засади цієї програми – подолання бідності, соціальної та майнової нерівності, боротьба з глобальними проблемами екології. Банківські структури відіграють важливу роль в програмі стійкого розвитку, адже вони інвестують фінансові кошти в реалізацію довгострокових проєктів світового масштабу, не зважаючи на нестабільність і мінливість світової фінансової системи.

Релігійні свята та їхня історія

День Святої Великомучениці Варвари

4 грудня православна церква вшановує пам'ять Святої Великомучениці Варвари. Вона жила у III столітті і була дочкою багатого язичника Діоскора. Варвара таємно прийняла християнство, що викликало лють у її батька. За відмову відректися від Христа Варвару піддали жорстоким тортурам і врешті-решт стратили мечем за наказом власного батька.

За переказами, після страти Діоскора негайно вразив потужний небесний грім (блискавка), що перетворив його на попіл. Завдяки цій події, Свята Варвара стала вважатися захисницею від раптової смерті, від стихійних лих і покровителькою тих, хто працює з ризиком (гірники, артилеристи).

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Ворожіння на гілці: Найвідоміший звичай – зрізати гілку вишні та поставити її у воду. Якщо вона зацвіте до Різдва (25 грудня), це віщує щасливий рік, або вдале заміжжя.

Якщо на Варварин день мороз – потужний холод протримається довго.

Якщо цього дня сонячно, то на наступний день слід чекати потепління.

Якщо дим із труби йде стовпом – до сильних морозів.

Якщо потужний вітер віє з півночі – зима буде сніжною і холодною.

Історичні події

1638 – після поразки козацького повстання під проводом Я. Остряниці і Д. Гуні козацька рада ухвалила в урочищі Маслів Став «Ординації Війська Запорізького реєстрового»;

1791 – вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer;

1808 – Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії;

1918 – президент США Вудро Вільсон відплив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. Це перший випадок, коли найвища посадова особа Штатів виїхала за межі країни;

1938 – у Хусті відбувся І з'їзд «Карпатської Січі», воєнізованої організації, створеної на Закарпатті членами ОУН;

1939 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей між УРСР і БРСР, за яким Україна втратила Берестейщину;

1939 – указом Президії Верховної Ради СРСР у складі УРСР були створені Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області;

1941 – у Москві підписано радянсько-польську декларацію про дружбу та взаємодопомогу, чим лондонський еміграційний уряд фактично визнав радянську окупацію Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 року;

1941 – у Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка;

1963 – у Чернігові запустили першу чергу камвольно-суконного комбінату (тоді найбільшого в СРСР);

1979 – відкрита станція Київського метрополітену «Піонерська» (сучасна «Лісова»);

1987 – поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС;

1987 – Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову «Про обмеження прописки кримських татар у ряді населених пунктів Кримської області та Краснодарського краю»;

1989 – Генеральна Асамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербовкою, використанням, фінансуванням і навчанням найманців;

1991 – незалежність України визнала Литва і Латвія;

1992 – IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола;

1996 – з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту;

1997 – в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Серед країн, що відмовилися підписати цей документ, були Китай, Росія, США;

2007 – головою Верховної Ради України обрали представника НУ-НС Арсенія Яценюка (перед тим – міністра закордонних справ України);

Іменини

День ангела святкують: Анастасія, Варвара, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Серафим, Христина.