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    Суспільство

    25 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    День водія відзначають в Україні в останню неділю жовтня - 25 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    День водія відзначають в Україні в останню неділю жовтня

    У цей день прийнято вітати маркетологів, водіїв і дорожників

    25 жовтня 2020 року в Україні відзначають День маркетолога та День автомобіліста і дорожника. Також православні християни шанують пам'ять мучеників Прова, Тараха й Андроника. У народі свято називають – Андрон Звіздар.

    День автомобіліста

    Свято щорічно відзначається в Україні в останню неділю жовтня. Цього року це 25 жовтня. Це свято присвячене професійним водіям, автолюбителям і працівникам дорожньої сфери.

    Свято було встановлено в СРСР в 1980 році, коли громадяни звернули увагу, що в країні немає дня, присвяченого водіям. Дату для свята обрали на Президії Верховної Ради - останню неділю жовтня.

    Після розпаду Радянського Союзу дату свята не змінювали, але крім водіїв почали також вітати всіх працівників автомобільної сфери: шиномонтажників, автослюсарів, механіків, автомобільних інженерів і конструкторів.

    У цей день прийнято вітати водіїв і дорожників. У транспортних компаніях організовують корпоративи, вручають премії та нагороди. У багатьох містах влаштовують велопробіги і автовиставки.

    25 жовтня – трьох мучеників: Прова, Андроніка і Тераху

    25 жовтня в церкві шанують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроніка. За переказами, вони постраждали за Христа у 304 році в місті Тарсі Киликійському. На пропозицію язичників принести жертву ідолам святий Тарах відповів, що він приносить жертву Єдиному, Істинному Богу в чистому серці. Зважаючи на твердість святих в сповіданні істинної віри, проконсул піддав їх тортурам.

    Звичаї і традиції дня

    У народному календарі святого Прова з якихось причин зв’язали з зірками. У цей день за зірками спостерігали з полудня до півночі і по ним ворожили про погоду і врожаї.

    До зірок наші предки ставилися з великою пошаною. Вірили, що у кожної живої душі є свій ангел-хранитель. Бог кожній людині, відразу після її народження, посилає ангела, який захищає від марних гріхів і згубних дій нечистої сили.

    Народні прикмети:

    • Тьмяні зірки 25 жовтня – до тепла, а яскраві – до сильних морозів. Якщо зірки трохи мерехтять, то, швидше за все, найближчим часом піде сніг.
    • Багато зірок 25 жовтня – чекай доброго врожаю.
    • Вітер дме з Півночі – чекай похолодання, а з Півдня – буде тепло.
    • Поривчастий або слабкий вітер, який постійно змінює напрямок – за прикметами, дуже довго триматиметься похмура погода.

    Що неможна робити

    • За народними прикметами, у цей день не можна прати, білити, перини вибивати, квас ставити, свічки церковні для будинку купувати, сваритися з людьми, штовхати тварин, гадати на картах.
    • Не можна було голосно сміятися 25 жовтня, щоб не накликати на себе страшні муки.
    • Нікого не можна ображати в цей день і вже тим більше мстити. Того, хто порушить заборону, будуть переслідувати суцільні нещастя.
    • Якщо сьогодні постукають у двері, не можна питати: «Хто там?», щоб не впустити в будинок горю.
    • Щоб не прогнати з дому щастя, не можна сьогодні ворожити, прати, ставити квас, білити стелі, вибивати ковдри з подушками.
    • Згідно з народними забобонами 25 жовтня не можна купувати церковні свічки, інакше не минути швидкої хвороби.
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