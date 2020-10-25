25 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

День водія відзначають в Україні в останню неділю жовтня

У цей день прийнято вітати маркетологів, водіїв і дорожників

25 жовтня 2020 року в Україні відзначають День маркетолога та День автомобіліста і дорожника. Також православні християни шанують пам'ять мучеників Прова, Тараха й Андроника. У народі свято називають – Андрон Звіздар.

День автомобіліста

Свято щорічно відзначається в Україні в останню неділю жовтня. Цього року це 25 жовтня. Це свято присвячене професійним водіям, автолюбителям і працівникам дорожньої сфери.

Свято було встановлено в СРСР в 1980 році, коли громадяни звернули увагу, що в країні немає дня, присвяченого водіям. Дату для свята обрали на Президії Верховної Ради - останню неділю жовтня.

Після розпаду Радянського Союзу дату свята не змінювали, але крім водіїв почали також вітати всіх працівників автомобільної сфери: шиномонтажників, автослюсарів, механіків, автомобільних інженерів і конструкторів.

У цей день прийнято вітати водіїв і дорожників. У транспортних компаніях організовують корпоративи, вручають премії та нагороди. У багатьох містах влаштовують велопробіги і автовиставки.

25 жовтня – трьох мучеників: Прова, Андроніка і Тераху

25 жовтня в церкві шанують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроніка. За переказами, вони постраждали за Христа у 304 році в місті Тарсі Киликійському. На пропозицію язичників принести жертву ідолам святий Тарах відповів, що він приносить жертву Єдиному, Істинному Богу в чистому серці. Зважаючи на твердість святих в сповіданні істинної віри, проконсул піддав їх тортурам.

Звичаї і традиції дня

У народному календарі святого Прова з якихось причин зв’язали з зірками. У цей день за зірками спостерігали з полудня до півночі і по ним ворожили про погоду і врожаї.

До зірок наші предки ставилися з великою пошаною. Вірили, що у кожної живої душі є свій ангел-хранитель. Бог кожній людині, відразу після її народження, посилає ангела, який захищає від марних гріхів і згубних дій нечистої сили.

Народні прикмети:

Тьмяні зірки 25 жовтня – до тепла, а яскраві – до сильних морозів. Якщо зірки трохи мерехтять, то, швидше за все, найближчим часом піде сніг.

Багато зірок 25 жовтня – чекай доброго врожаю.

Вітер дме з Півночі – чекай похолодання, а з Півдня – буде тепло.

Поривчастий або слабкий вітер, який постійно змінює напрямок – за прикметами, дуже довго триматиметься похмура погода.

Що неможна робити