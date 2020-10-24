У Франції рекордне зростання захворювання на коронавірус



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За останні 24 години в лікарнях Франції від коронавірусної хвороби померли 184 людини

З початку епідемії понад мільйон випадків

Кількість нових випадків коронавірусу у Франції другий день поспіль перевищила 40 тисяч, всього з початку епідемії заразилися більше мільйона людей.

Про це повідомляє Le Figaro.

За останні 24 години в лікарнях Франції від коронавірусної хвороби померли 184 людини, а в будинках літніх людей і медико-соціальних установах – 114.

Протягом минулої доби було виявлено 42 032 нових випадки захворювання. Днем раніше повідомлялося про понад 41 тисячу заражень.

Епідемія коронавірусу у Франції 23 жовтня перевищила символічний поріг в один мільйон випадків, виявлених з моменту початку захворювання у Франції. Так, з кінця січня в країні було 1 041 075 позитивних тестів на коронавірус.

Тепер у Франції з коронавірусом госпіталізовано 15 008 осіб, у тому числі 2441 людина знаходиться в реанімації.

Кількість позитивних тестів серед усіх здійснених зросла з14,3% напередодні до 15,1% 23 жовтня.

Зараз в деяких районах Франції з 9 вечора до 6 ранку діє комендантська година, яка з півночі суботи поширилася на 38 нових департаментів, а також на Полінезію.

Коронавірус в Україні

Всього 337410

Хворіють 191366

Одужали 139755

Померли 6289

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Як повідомлялося в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

Нагадаємо, у президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус.