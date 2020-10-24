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    У світі

    У Франції рекордне зростання захворювання на коронавірус

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    За останні 24 години в лікарнях Франції від коронавірусної хвороби померли 184 людини - У Франції рекордне зростання захворювання на коронавірус
    За останні 24 години в лікарнях Франції від коронавірусної хвороби померли 184 людини

    З початку епідемії понад мільйон випадків

    Кількість нових випадків коронавірусу у Франції другий день поспіль перевищила 40 тисяч, всього з початку епідемії заразилися більше мільйона людей.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    За останні 24 години в лікарнях Франції від коронавірусної хвороби померли 184 людини, а в будинках літніх людей і медико-соціальних установах – 114.

    Протягом минулої доби було виявлено 42 032 нових випадки захворювання. Днем раніше повідомлялося про понад 41 тисячу заражень.

    Епідемія коронавірусу у Франції 23 жовтня перевищила символічний поріг в один мільйон випадків, виявлених з моменту початку захворювання у Франції. Так, з кінця січня в країні було 1 041 075 позитивних тестів на коронавірус.

    Тепер у Франції з коронавірусом госпіталізовано 15 008 осіб, у тому числі 2441 людина знаходиться в реанімації.

    Кількість позитивних тестів серед усіх здійснених зросла з14,3% напередодні до 15,1% 23 жовтня.

    Зараз в деяких районах Франції з 9 вечора до 6 ранку діє комендантська година, яка з півночі суботи поширилася на 38 нових департаментів, а також на Полінезію.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      337410
    • Хворіють
      191366
    • Одужали
      139755
    • Померли
      6289

    Як повідомлялося в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

    Нагадаємо, у президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус.

     

    Франція хвороби епідемія коронавірус комендантська година
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