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    Здоров'я

    МОЗ повідомив про готовність регіонів до послаблення карантину

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    Найнижчий показник&nbsp;захворюваності у Кіровоградській області&nbsp; - МОЗ повідомив про готовність регіонів до послаблення карантину
    Найнижчий показник захворюваності у Кіровоградській області 

    Найвищий показник захворюваності на Хмельниччині

    Станом на 24 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

    Серед них найвищий показник захворюваності: у Хмельницькій – 351,7 випадку на 100 тис. населення (+), у Чернівецькій – 331,1 (+) та Сумській – 327,3 (-) області.

    Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 71,9 (+), у Вінницькій – 104,9 (+) та у Херсонській – 122,6 (+) області.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

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