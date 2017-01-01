27 переселенців отримали соціальне житло у Запорізькій області

До кінця 2018 року Український фонд соціальних інвестицій обіцяє забезпечити житлом 770 переселенців

6 грудня у м. Мелітополь Запорізької області відкрився соціальний гуртожиток. 27 переселенців із Донецької та Луганської областей отримали ключі від нового житла. Це вже другий соціальний гуртожиток для переселенців, відремонтований Українським фондом соціальних інвестицій за грантові кошти Уряду Німеччини, повідомляють в УФСІ.



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Фото: УФСІ Будівля соціального гуртожитку, м. Мелітополь

До кінця 2018 року Український фонд соціальних інвестицій обіцяє забезпечити житлом 770 переселенців

6 грудня у м. Мелітополь Запорізької області відкрився соціальний гуртожиток. 27 переселенців із Донецької та Луганської областей отримали ключі від нового житла. Це вже другий соціальний гуртожиток для переселенців, відремонтований Українським фондом соціальних інвестицій за грантові кошти Уряду Німеччини, повідомляють в УФСІ.

«Гуртожитки, в яких сьогодні уже проживають 39 переселенців, раніше були нежитловим фондом. — розповідає Андрій Лактіонов, виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій. — Щоб забезпечити переселенців житлом, ми замінили покрівлю та вікна, утеплили перекриття, фасад, фундамент, цоколь, облаштували відкоси, виконали усі оздоблювальні роботи, а також встановили нову систему опалення. В ці роботи ми вклали понад 3,2 млн грн», — додає він.

Як зазначають в організації, до кінця 2018 року Український фонд соціальних інвестицій забезпечить житлом 770 переселенців, що проживають у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях та місті Львів.