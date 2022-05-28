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    Суспільство

    28 травня: традиції, заборони і прикмети

    Вітання приймають книговидавці - 28 травня: традиції, заборони і прикмети
    Вітання приймають книговидавці
    фото з відкритих джерел

    Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою

    Сьогодні, у суботу, 28 травня, триває 94 доба повномасштабної війни з РФ.

    Також цього дня відзначається:

    • День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

    День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначається в Україні згідно з Указом президента №563/99 від 25 травня 1999 року, щорічно в останню суботу травня.

    Першу друкарню в Україні заснував у Львові Іван Федоров-Федорович. Вона діяла протягом 1573-1575 років. А першою виданою на українських землях книгою став «Апостол» (в 1574 р.), який історично започаткував розвиток друкарства в Україні.

    • Всесвітній день інтер'єру і День дизайнера інтер'єрів

    Відзначають в четверту суботу травня.

    • Всеукраїнський день краєзнавства

    • Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров'я або Міжнародний день здоров'я жінок

    Відзначається з 1987 року.

    • День брюнеток

    Щорічно 28 травня відзначається День брюнеток – неофіційне свято всіх темноволосих жінок. Хоча треба сказати, що однозначної думки про дату свята немає, в інтернеті їх зустрічається декілька, але найбільш популярна дата – 28 травня. На жаль, немає даних і про те, хто і коли заснував це свято, проте є думка, що воно виникло як «відповідь» Дню блондинок, який відзначається з 2006 року.

    Яке релігійне свято

    Народне свято Пахом Теплий відзначається 28 травня 2021 року (дата за старим стилем – 15 травня). Православна церква в цей день вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого, Єгипетського, Фиваїдського. Назву «Теплий» свято отримало за те, що з цього числа починаються по-літньому теплі дні.

    Історія

    Святий Пахомій – жив в III столітті в Фіваїді Єгипетській в сім'ї язичників. Завдяки гарному вихованню та освіті Пахомій був розважливим, цнотливим і володів добрим характером.

    На військовій службі він познайомився з християнами і дізнався про заповіді Господні, зокрема про любов до ближнього. Це наштовхнуло двадцятирічного воїна на прийняття православ'я і хрещення. Після закінчення служби він пішов у пустелю і став учнем місцевого пустельника Паламона.

    1852

    Через 10 років чернечих подвигів Пахомій почув голос, за велінням якого побудував обитель неподалік від селища Тавеннісі. Незабаром після смерті наставника Паламона Пахомію з'явився ангел і вручив статут чернечого життя. В обитель приходили ченці і залишалися жити під керівництвом святого. Вони дивувалися його непохитність по відношенню до себе і милосердя до інших.

    Все більше ченців хотіли жити під керівництвом працьовитого наставника. Тому довелося побудувати ще 7 монастирів. Незабаром в тих місцях почалася епідемія, від якої постраждав і святий. Його учень Федір до останньої хвилини не відходив від вмираючого. Він поховав його біля підніжжя гори. Пахомій помер приблизно в 348 році.

    Традиції

    У цей день люди сіють пшеницю. Решту культур не рекомендується сіяти, тому що вони пропадуть.

    Також не прийнято працювати на землі в полудень, оскільки ніякої користі від цих справ не буде.

    Що не можна робити сьогодні

    • Перекладати насіння з однієї руки в іншу, інакше не проросте.
    • Ловити і відстрілювати птахів.
    • Дивитися на своє відображення у воді.
    • Лінуватися, лаятися і вступати в конфлікти.
    • Не можна в день Пахома Теплого брати в руки чужі гроші – за прикметою, доведеться віддавати чужі борги.
    • У цей день незаміжнім дівчатам не можна розповідати подругам про свої любовні плани, інакше вони не збудуться.

    Народні прикмети

    • Яка погода на Пахома Теплого, таким і літо буде.
    • Насичений червоний небосхил на сході віщує спекотне літо з частими пожежами.
    • Дощ і вітер говорять про те, що негода скоро припиниться.
    • У небі після дощу видно веселка – негода більше не повернеться.
    • Ластівка не повертається колишнє житло – це віщує пожежу. Якщо вона покинула вже насиджене місце – до великої біди.
    • Розорити ластівчине гніздо – великий гріх. Як покарання за скоєне можна осліпнути або втратити когось із рідних.
    • Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою.

    Іменини

    28 травня іменини відзначають Дмитро, Гнат, Анастасія.

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    28 травня: традиції, заборони і прикмети