29 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили

Сни, які наснилися 29 вересня, – віщі

Сьогодні, 29 вересня, у світі відзначають День серця, а віряни вшановують пам'ять мучениці Людмили.

Яке сьогодні релігійне свято

29 вересня Православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, яка за дотримання традицій християнської віри була вбита своєю невісткою.

Свята Людмила жила в кінці ІХ– на початку Х століття. Вона була донькою Сербського князя. Людмила вийшла заміж за чеського князя Боривоя і разом з чоловіком прийняла святе хрещення від святителя Мефодія, архієпископа Моравського, просвітителя слов’ян.

Ставши християнами, подружжя піклувалося про просвітлення свого народу світлом Христової віри. Рано овдовівши, свята Людмила вела суворе життя і продовжувала піклуватися про Церкву в правління сина Вратіслава. Це викликало ненaвисть невістки – дружини сина, Драгоміри.

Після смepті сина Вратіслава, на престол вступив юний онук Людмили, В’ячеслав. Користуючись молодістю і недосвідченістю правителя, вісімнадцятирічного В’ячеслава, Драгоміра знову стала впроваджувати серед народу язичницькі звичаї.

Свята Людмила пішла в місто Течин, де під час молитви була yдyшена вбивцями, яких послала Драгоміра. Мощі святої були пoховані в Течині біля міської стіни. Над її мoгилою стали відбуватися чудесні знамення і численні зцілення.

Почувши про чудо зцілення сліпого, її онук В’ячеслав здійснив перенесення святих останків у місто Прагу і поклав їх у церкві Святого Великомyченика Георгія Побідоносця, де вони знаходяться по сьогоднішній день.

Народні прикмети й традиції

Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м'якою.

Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.

Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.

Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.

Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.

Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло триватиме ще довгий час.

Дівчина, народжена в цей день, буде мати незвичайний голос.

Сни, які наснилися 29 вересня, – віщі.

Що не можна робити сьогодні

Не можна в цей день починати нових справ.

Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.

Якщо до хати залетіла пташка, то її не можна відпускати. Потрібно протримати її до весни та вилікувати.

Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 29 вересня, іменини відзначають Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл