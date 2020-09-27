Воздвиження Хреста Господнього: традиції та заборони



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Воздвиження Чесного Хреста

Воздвиження – одне з 12 найважливіших свят у православ'ї

У неділю, 27 вересня, православні відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього, або Хрестовоздвиження

Свято Воздвиження було встановлено на честь віднайдення Хреста Господнього в 326 році в Єрусалимі біля гори Голгофи, де було розіп'ято Ісуса Христа.

Назву Воздвиження свято отримало тому, що і під час набуття, і під час повернення Хреста предстоятель піднімав (воздвигав) хрест тричі, щоб народ міг його побачити.

Воздвиження – одне з 12 найважливіших свят у православ'ї. У храмах відбуваються Всенічне бдіння і Божественна літургія. Віряни дякують Богові за спасіння й просять про здоров'я для себе і близьких.

На Воздвиження прийнято дотримуватися суворого посту.

У народному календарі Воздвиження Хреста Господнього випадало на останню зустріч осені. На городах закінчували прибирання, з цього дня починалися свята капусти. Так, напередодні качани прибирали з городу, а потім ще тижнів зо два заготовляли її на зиму, влаштовуючи капустяні вечірки.

На свято Воздвиження Хреста Господнього намагалися не розпочинати жодних важливих справ: за повір'ям, все розпочате буде марним і безуспішним.

Також боялися вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що цього дня можна потрапити не туди, куди планував.

На Воздвиження заборонялося гуляти на природі, йти до лісу або до водойм. Казали, що змії в цей час особливо активні, оскільки готуються до зими і збираються великими групами.