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    Зеленський запровадив в Україні нове свято

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    Про нове свято Зеленський розповів під час поїздки на Закарпаття - Зеленський запровадив в Україні нове свято
    Про нове свято Зеленський розповів під час поїздки на Закарпаття

    День виноградаря і винороба відзначатиметься щороку в другу неділю листопада

    Президент Володимир Зеленський запровадив в Україні День виноградаря і винороба, що відзначатиметься щороку в другу неділю листопада. Відповідний указ № 403/2020 опублікований на сайті президента.

    «Це важлива складова для сільського господарства, важлива для інфраструктури й робочих місць у сільській місцевості. Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято – День виноградаря і винороба. Я знаю, що це було важливо для людей, які працюють у цій галузі», – сказав Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття.

    Глава держави також зазначив, що уряд і профільне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства.

    Як повідомлялося, Зеленський на два дні поїхав на Закарпаття.

    Закарпаття свята Володимир Зеленський президент уряд
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