Зеленський запровадив в Україні нове свято



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про нове свято Зеленський розповів під час поїздки на Закарпаття

День виноградаря і винороба відзначатиметься щороку в другу неділю листопада

Президент Володимир Зеленський запровадив в Україні День виноградаря і винороба, що відзначатиметься щороку в другу неділю листопада. Відповідний указ № 403/2020 опублікований на сайті президента.

«Це важлива складова для сільського господарства, важлива для інфраструктури й робочих місць у сільській місцевості. Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято – День виноградаря і винороба. Я знаю, що це було важливо для людей, які працюють у цій галузі», – сказав Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття.

Глава держави також зазначив, що уряд і профільне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства.

Як повідомлялося, Зеленський на два дні поїхав на Закарпаття.