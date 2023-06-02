3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні дівчата можуть помолитися святій Олені, щоб вона подбала про їхню долю

У суботу 3 червня православні християни вшановують пам'ять Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени. У народі це – день Олени. Також сьогодні відзначається Всесвітній день велосипеда та Всесвітній день людей із деформацією стопи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день велосипеда

фото: Pixabay

Свято відзначається щороку 3 червня резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 12 квітня 2018 року. Ініціатором заснування події став соціолог Лешек Сібільський разом зі своїми студентами. Вони провели медіакампанію, де намагались звернути увагу на велосипед не лише як на засіб поліпшення фізичного і психічного здоров'я, але й на формування в суспільстві культури руху на велосипеді та підвищення безпеки на дорозі.

Співавторами документу виступили 56 країн світу. Резолюцією ООНі закликала держави приділяти йому належне місце в стратегіях розвитку регіонів. Зокрема, реалізувати політику і заходи з охорони та безпеки як пішоходів, так і велосипедистів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільшим попитом велосипеди користуються у Нідерландах (їх мають 90% населення). За нею іде Данія, де «залізних коней» мають понад 80% людей. На третьому місці – Німеччина, де на велосипедах їздять більше 75% населення.

Всесвітній день людей із деформацією стопи

фото з відкритих джерел

Також 3 червня відзначається Всесвітній день людей із деформацією стопи. Дату обрано невипадково, адже саме цього дня народився іспанський ортопед Ігнасіо Понсеті, який винайшов метод корекції деформації стопи (гіпсування). Зараз він активно використовується в медицині для повного чи часткового усунення клишоногості.

Доктор Понсеті виріс в Іспанії, де проводив літо, працюючи на свого батька, годинникаря. У 1931 він вступив до медичної школи при Барселонському університеті, у рік падіння монархії в Іспанії. Ігнасіо здобув вищу освіту в 1936 році – у той же час, коли розпочалася Громадянська війна в Іспанії. Він приєднався до госпітальної діяльності та лікував переломи й рани, отримані на полі бою.

Яке сьогодні церковне свято

фото з відкритих джерел

3 червня православна церква відзначає день рівноапостольних царя Костянтина, матері його цариці Олени і чад йогo Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Також сьогодні проводиться святкування чудотворної Володимирської ікони Божої Матері, яка за переказами була написана євангелістом Лукою на дошці столу, за яким трапезувала Свята Родина: Спаситель, Богородиця і праведний Йосип Обручник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В народі 3 червня відзначається Оленин день. У цей період сіяли льон і здійснювали обряди, щоб він добре ріс.

Читайте також: Церковний календар на червень 2023 року

Традиції та обряди

В це свято дівчата моляться святій Олені, щоб вона подбала про їхню долю.

В Оленин день люди сіють ярі злакові культури, ячмінь і гречку, садять огірки. Якщо останні вже дають паростки, господиня повинна таємно поволокти ногою старий личак від порога будинку до огіркових грядок, кинути його там і «заговорити» урожай. Їй необхідно сказати, що огірки повинні так само густо заплестись, як по землі пленталося взуття.

Жінки в цей день не заплітають волосся. Вважається, що якщо їх торкнеться Альона-довгі-льони, то пасма стануть такими ж, як льон — м’якими, довгими і світлими.

Що варто зробити

Оленин день вважається днем, коли саме небо посилає зустріч із судженим. Для цього незаміжній дівчині цього дня потрібно неодмінно прогулятися біля місця, де сходяться три дороги.

За народним календарем, потрібно сіяти льон і огірки.

Заборони дня

Не можна сваритись, створювати конфліктні ситуації та бажати комусь зла;

Забороняється займатись важкою фізичною працею;

Не відмовляйте в допомозі, якщо хтось про неї просить;

Не варто їсти жирну їжу;

Не рекомендується виходити з дому без потреби.

Народні прикмети

В Оленин день не можна плести коси, щоб волосся росло довгим і красивим.

Якщо на Олену йде дощ, значить, осінь буде непогожа.

Дощ із градом віщував сніг із крупою на Прокла 3 грудня.

Пам’ятні дати 3 червня

1527 рік – о сьомій годині вечора розпочалася Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;

1638 рік – почалася Жовнинська битва, яка стала вирішальною для повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;

1768 рік – гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Ґонти взяли місто Умань;

1892 рік – засновано англійський футбольний клуб «Ліверпуль»;

2006 рік – Чорногорія проголосила незалежність;

2017 рік – почала діяти соціальна мережа Ukrainians.

Іменини

3 червня День ангела відзначають: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.