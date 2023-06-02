Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 червня – Всесвітній день велосипеда
фото: Pixabay

Сьогодні дівчата можуть помолитися святій Олені, щоб вона подбала про їхню долю

У суботу 3 червня православні християни вшановують пам'ять Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени. У народі це – день Олени. Також сьогодні відзначається Всесвітній день велосипеда та Всесвітній день людей із деформацією стопи.

Всесвітній день велосипеда

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Свято відзначається щороку 3 червня резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 12 квітня 2018 року. Ініціатором заснування події став соціолог Лешек Сібільський разом зі своїми студентами. Вони провели медіакампанію, де намагались звернути увагу на велосипед не лише як на засіб поліпшення фізичного і психічного здоров'я, але й на формування в суспільстві культури руху на велосипеді та підвищення безпеки на дорозі.

Співавторами документу виступили 56 країн світу. Резолюцією ООНі закликала держави приділяти йому належне місце в стратегіях розвитку регіонів. Зокрема, реалізувати політику і заходи з охорони та безпеки як пішоходів, так і велосипедистів.

Найбільшим попитом велосипеди користуються у Нідерландах (їх мають 90% населення). За нею іде Данія, де «залізних коней» мають понад 80% людей. На третьому місці – Німеччина, де на велосипедах їздять більше 75% населення.

Всесвітній день людей із деформацією стопи

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Також 3 червня відзначається Всесвітній день людей із деформацією стопи. Дату обрано невипадково, адже саме цього дня народився іспанський ортопед Ігнасіо Понсеті, який винайшов метод корекції деформації стопи (гіпсування). Зараз він активно використовується в медицині для повного чи часткового усунення клишоногості.

Доктор Понсеті виріс в Іспанії, де проводив літо, працюючи на свого батька, годинникаря. У 1931 він вступив до медичної школи при Барселонському університеті, у рік падіння монархії в Іспанії. Ігнасіо здобув вищу освіту в 1936 році – у той же час, коли розпочалася Громадянська війна в Іспанії. Він приєднався до госпітальної діяльності та лікував переломи й рани, отримані на полі бою.

Яке сьогодні церковне свято

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

3 червня православна церква відзначає день рівноапостольних царя Костянтина, матері його цариці Олени і чад йогo Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Також сьогодні проводиться святкування чудотворної Володимирської ікони Божої Матері, яка за переказами була написана євангелістом Лукою на дошці столу, за яким трапезувала Свята Родина: Спаситель, Богородиця і праведний Йосип Обручник.

В народі 3 червня відзначається Оленин день. У цей період сіяли льон і здійснювали обряди, щоб він добре ріс.

Читайте також: Церковний календар на червень 2023 року

Традиції та обряди

В це свято дівчата моляться святій Олені, щоб вона подбала про їхню долю.

В Оленин день люди сіють ярі злакові культури, ячмінь і гречку, садять огірки. Якщо останні вже дають паростки, господиня повинна таємно поволокти ногою старий личак від порога будинку до огіркових грядок, кинути його там і «заговорити» урожай. Їй необхідно сказати, що огірки повинні так само густо заплестись, як по землі пленталося взуття.

Жінки в цей день не заплітають волосся. Вважається, що якщо їх торкнеться Альона-довгі-льони, то пасма стануть такими ж, як льон — м’якими, довгими і світлими.

Що варто зробити

  • Оленин день вважається днем, коли саме небо посилає зустріч із судженим. Для цього незаміжній дівчині цього дня потрібно неодмінно прогулятися біля місця, де сходяться три дороги.
  • За народним календарем, потрібно сіяти льон і огірки.

Заборони дня

  • Не можна сваритись, створювати конфліктні ситуації та бажати комусь зла;
  • Забороняється займатись важкою фізичною працею;
  • Не відмовляйте в допомозі, якщо хтось про неї просить;
  • Не варто їсти жирну їжу;
  • Не рекомендується виходити з дому без потреби.

Народні прикмети

  • В Оленин день не можна плести коси, щоб волосся росло довгим і красивим.
  • Якщо на Олену йде дощ, значить, осінь буде непогожа.
  • Дощ із градом віщував сніг із крупою на Прокла 3 грудня.

Пам’ятні дати 3 червня

  • 1527 рік – о сьомій годині вечора розпочалася Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;
  • 1638 рік – почалася Жовнинська битва, яка стала вирішальною для повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;
  • 1768 рік – гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Ґонти взяли місто Умань;
  • 1892 рік – засновано англійський футбольний клуб «Ліверпуль»;
  • 2006 рік – Чорногорія проголосила незалежність;
  • 2017 рік – почала діяти соціальна мережа Ukrainians.

Іменини

3 червня День ангела відзначають: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.

Теги: церква свята православна церква традиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свято-Пантелеймонівський храм міста Яготина Київської області
Ще одна церковна громада Київщини перейшла до ПЦУ
30 травня, 23:48
28 травня відзначається День Києва
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 травня, 00:32
С утра на кленовых листьях выступил сок – к вечеру ожидайте дождь
27 мая: какой сегодня праздник, приметы и запреты
27 травня, 06:01

Суспільство

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Тут культ ввічливості, але дівчата часом мають неприємності». Українська біженка про життя у Японії
«Тут культ ввічливості, але дівчата часом мають неприємності». Українська біженка про життя у Японії
Метінвест відмовився від податкових пільг на 350 мільйонів гривень на користь держави і Запоріжжя
Метінвест відмовився від податкових пільг на 350 мільйонів гривень на користь держави і Запоріжжя
«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство
«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство
Київщину та столицю найближчим часом накриє гроза
Київщину та столицю найближчим часом накриє гроза
Порошенко привіз десантникам на Донеччину тягач Foden та мобільний шиномонтаж
Порошенко привіз десантникам на Донеччину тягач Foden та мобільний шиномонтаж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
44K
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
18K
Трійця-2023: коли святкувати, традиції та заборони
18K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
16K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
15K
Путін поскаржився: погано спить, поки за його наказом вбивають українців

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту