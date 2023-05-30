Ще одна церковна громада Київщини перейшла до ПЦУ

90 % прихожан, які постійно відвідують богослужіння, проголосували за перехід Свято-Пантелеймонівського храму до ПЦУ

Свято-Пантелеймонівський храм міста Яготина Київської області перейшов із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомила Яготинська міська рада.

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Учора, 29 травня, міський голова зустрілася з представниками духовенства й обговорила перехід релігійної громади Свято-Пантелеймонівського храму Бориспільської єпархії УПЦ міста Яготина до юрисдикції Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ.

Під час зустрічі отець Рустик заявив, що 28 травня на зборах релігійної громади храму відбулося голосування щодо переходу до ПЦУ. 90 % прихожан, які постійно відвідують богослужіння, проголосували за перехід.

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Нагадаємо, Православна церква України з 1 вересня цього року переходить на новоюліанський календар.

Раніше повідомлялося, що вісім парафій УПЦ МП у Хмельницькій області перейшли до Православної церкви України.

До слова, дві парафії Калинівської громади Фастівського району Київської області разом зі своїми священиками перейшли з УПЦ в ПЦУ.