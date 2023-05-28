28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується залишати брудним посуд

28 травня відзначається День Києва. Віряни вшановують пам'ять святого Пахомія Великого.

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Яке сьогодні церковне свято

28 травня в церковному календарі – день пам’яті Пахомія Великого.

Жив він в IV столітті і багато займався хорошими та благочестивими справами стосовно церкви. Народився в Єгипті і звернувся до Христа в юному віці. Саме Пахомій влаштував чернече життя для відлюдників на берегах річки Ніл та сам став для них прикладом. За це його часто називають засновником чернечих монастирів на території Єгипту.

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Який сьогодні день в Україні

28 травня українці відзначать День Києва.

Щорічно день народження Києва проводиться в останню неділю травня, і на честь свята проводяться концерти та інші заходи. Цей рік не стане винятком, хоча через дію воєнного стану акції будуть більш скромними. Крім того, не буде традиційного великого концерту на Майдані Незалежності і салютів.

День Києва було вперше відзначено у 1982 році, коли місто святкувало свою 1500-ту річницю заснування. Однак святкування цього дня стикалося з перешкодами з боку Москви, яка боялася, що це свято може підкреслити націоналістичні настрої серед українців. Попри це, комуністична влада відкрила Арку Дружби народів у Києві, розглядаючи її як символ «возз'єднання України з Росією». У 2023 році композицію перейменували в Арку свободи українського народу.

Після здобуття незалежності України День Києва відзначають щорічно в останню неділю травня. Святкування розтягується на всі вихідні. З'явилася традиція влаштовувати великий концерт в центрі міста, а також організовувати виставки, покази фільмів, пробіги, ярмарки.

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Що не можна робити в цей день

Незаміжнім дівчатам заборонено розповідати про мрії та плани.

Краще не брати здачі, якщо щось купуєте, бо це принесе нещастя і бідність.

Не залишайте брудним посуд.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: тепла погода до сонячного та погожого літа;

Йде дощ – чекайте на грози протягом всього червня;

Схід сонця багряний – влітку буде багато пожеж;

Квіти на ялівцю вказують, що пора сіяти ячмінь;

На осиці рясні сережки – гарно вродить овес.

Іменини

28 травня День Ангела святкують: Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія.