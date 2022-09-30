30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні вітаємо панянок із іменами Віра, Надія, Любов та Софія

30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський День бібліотек, День усиновлення, Всесвітній день моря. Православна церква вшановує пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Всеукраїнський День бібліотек

У 1998 році президентом України було підписано Указ про щорічне святкування Всеукраїнського Дня бібліотек. Він відзначається щороку 30-го вересня.

В Україні функціонують близько 40 тисяч великих і малих бібліотек. Загальна кількість бібліотечних працівників, зайнятих у цій справі, становить близько 53 тисяч фахівців. Щороку українські книгосховища обслуговують понад 17,5 мільйонів читачів.

Всесвітній день моря

Це один із міжнародних днів у системі Організації Об’єднаних Націй. Відзначається з 1978 року за рішенням Х сесії Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації (ИМКО) в останній четвер вересня.

За даними ООН, за останні 100 років такі види риб, як тунець, тріска, марлін були виловлені на 90%. Близько 21 мільйонів барелів нафти щорічно виливається в моря й океани. Синтетичні відходи, що скидаються у великі водойми, є причиною загибелі мільйонів морських птахів і 100 тис. морських ссавців на рік. Через глобальне потепління за останні 100 років рівень води у великих водоймах планети піднявся на 10-25 см.

День усиновлення

День усиновлення відзначається щороку 30 вересня в Україні. Проголошено свято 27 листопада 2008 року, щоб акцентувати увагу населення на важливості виховання дітей у сім’ях, підтримати та розвивати усиновлення. Крім вшанування прийомних батьків, цього дня нагадують про тих дітей, які все ще не мають батьківської опіки.

Міжнародний день перекладача

Міжнародний день перекладача щорічно відзначається 30 вересня на честь святого Єроніма, покровителя перекладу, який здійснив повний переклад Біблії з оригіналу (івриту) на латину. Історія започаткування події сягає 1953 року. Офіційне визнання свята здійснено в 1991 році Міжнародною Федерацією перекладачів.

Відповідно до резолюції, яку затвердили в 2017 році під час 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, професійний переклад вносить вагомий вклад у згуртування націй та поширення інформації, яка раніше була доступна лише представникам певної культури. Робота перекладача може вплинути на відносини між різними країнами і навіть змінити хід історії.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 30 вересня вшановують пам’ять Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Жінка на ім’я Софія, що в перекладі означає «мудрість», жила в Римі у II столітті, за часів правління імператора Адріана. Вона мала трьох доньок, яких назвала іменами головних християнських чеснот: Віра, Надія та Любов.

Невдовзі після народження третьої доньки жінка втратила чоловіка, проте жила благочестиво, дбайливо виховувала доньок, привчала їх виявляти в житті ті християнські чесноти, імена яких вони мали, даючи їм приклад мужності та витривалості у святій вірі. І дівчатка виростали гарними та розсудливими.

Коли у 137 році почалося переслідування християн, матір з доньками ув’язнили та відправили на суд до імператора. Він, коли довідався про належність родини до християнства, побажав особисто побачити трьох сестер і їхню матір. Найстаршій, Вірі, було 12 років, Надії – 10, а Любові – лише 9. Усі четверо без страху визнали перед імператором, що сповідують віру в Христа.

Коли вимоги зректися християнської віри не допомогли, розгніваний Адріан велів катувати дітей – і всіх трьох сестер на очах одна в одної та їхньої матері замучили до смерті. Софія не зазнала від катів тілесних мук, але її прирекли на ще сильніші душевні страждання від розлуки з дітьми.

Жінка похоронила останки своїх дочок і два дні не відходила від їхньої могили. На третій день Господь послав матері тиху смерть і прийняв її душу в небесну обитель.

Мучителі, вражені такою силою любові, схилилися перед величчю цих смертей і побудували їм храм, а свідки трагедії рознесли цю історію по всьому світові.

Традиції та звичаї

Заміжні жінки йшли цього дня до церкви і ставили три свічки, одну з яких забирали додому. Молились про злагоду у домі.

Цього дня молодь збиралась на вечорниці, аби перед юрбою покрасуватись і самому оглянутись, чи не припаде раптом хтось до серця.

Дівчата, серце яких вже було зайнятим, просили у цей день, щоб хлопець завжди відповідав навзаєм, а їх почуття ніколи не закінчувались.

Народні прикмети:

На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають.

Якщо у цей день холодна і дощова погода, то буде рання весна.

Якщо журавлі летять у вирій, то на Покрову буде мороз.

Якщо сонячна і тепла погода, то зима буде холодною.

Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.

Що не можна робити:

Жінкам не можна займатись хатніми справами.

Не можна сваритись, лаятись та кричати.

Не можна бажати комусь зла.

Не можна зациклюватись на негативних думках.

Не можна ходити босоніж по росі.

Іменини

30 вересня іменини відзначають власниці таких імен: Віра, Надія, Любов та Софія.