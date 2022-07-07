7 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цієї ночі не можна спати, адже нечиста сила може зайти в будинок

Сьогодні, у четвер, 7 липня, триває 134 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також відзначається:

День працівника природно-заповідної справи

18-го серпня 2009 року президентом України, згідно указу №629/2009 встановлено професійне свято працівників природно-заповідної справи, яке тепер щорічно відзначається 7 липня.

День «Говори правду»

Яке сьогодні релігійне свято

7 липня відзначається свято Різдва Іоана Хрестителя.

Різдво чесного славного Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна. Ім’я, яке дали своєму новонародженому синові праведні Захарія та Єлизавета, означає «дар Божий» або «благодать Божа».

Розповідає Святе Євангеліє (від Луки), що коли накреслив Захарія слово це на дощечці, минулася йому тимчасова німота, заговорив він, славлячи Господа і пророкуючи, за навіянням Духа Святого, про пришестя незабаром Спасителя, і що стане Іоанн Предтечею Його, аби підготувати люд до прийняття Спасителя. Усі, хто чув про цю подію, у страху й подиві запитували один одного і самих себе: «Що ж буде з цього немовляти?». А з хлопчика виріс муж премудрий і преславний, якого сам Ісус Христос назвав людиною, від котрої немає вищої поміж народжених жонами.

Традиції

Також у ніч із 6 на 7 липня відзначається свято Івана Купала. Воно бере початок ще за язичницьких часів. У дохристиянські часи в цей час саме відзначали літнє сонцестояння і було прийнято прославляти слов’янського бога сонця Ярила. Також це свято пов’язують зі справжнім буянням природи, яка якраз розквітала на повну силу.

З приходом християнства свято не зникло, однак дещо змінилось. Зокрема, після переходу на григоріанський календар дата змістилася на два тижні, адже раніше Івана Купала святкували 24 червня. А замість бога сонця люди почали вшановувати Іоанна Предтечу, який був хрестителем Ісуса Христа.

Народні прикмети на 7 липня:

Трава дуже сильно пахне – скоро почнеться дощ

Вранці випадає велика роса на Івана Купала – прикмета того, що буде хороший урожай огірків.

Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів

Дощ під час сінокосу 7 липня – сіну погано буде

Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.

Що не рекомендується робити 7 липня:

Не можна нікому давати в борг і брати в борг. Вважається, що можна передати в чужі руки своє щастя і добробут.

За легендою в ніч на Івана Купала прокидаються відьми, водяні, русалки та тому подібна нечисть. Тому в цю ніч не можна спати, адже хтось з цих персонажів може зайти в будинок.

Якщо знайшли гроші, заборонено їх брати. Разом із цими грошами можна принести в будинок всі біди, від яких позбувся попередній власник купюри.

У кого іменини 7 липня?

Іменини святкують Івани та Іванки, Антон, Микита, Яків, Ян.