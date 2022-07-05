Забиратимуть дітей: окупанти вигадали, як змушувати до навчання за програмою РФ

У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів

Окупанти примушують батьків відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків з російською навчальною програмою

Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

«У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до «армії ДНР», жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Росія назвала шокуючу кількість дітей, яких викрала з України.

Тим часом Росія готує поправки в законі для усиновлення дітей, викрадених із Донбасу.

Починаючи з 24 лютого, Росія вивезла з України, зокрема територій «ДНР» і «ЛНР», майже 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

Нагадаємо, російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

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