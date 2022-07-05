Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)

Демонтували також меморіальні дошки з написами російською та литовською про звільнення Клайпеди

Гранітні таблички з іменами полеглих солдатів залишать

У литовській Клайпеді почали демонтаж двох пам’ятників, присвячених радянським воякам. Демонтаж пам’ятників розпочали у понеділок, 4 липня. Про це повідомляють литовські ЗМІ.

Одна з композицій – дві вертикальні білі бетонні плити з мечем між ними, друга – бронзова скульптурна група з трьох військових із композицією для вічного вогню у вигляді радянської зірки.

Крім того, демонтують меморіальні дошки з написами російською та литовською про звільнення Клайпеди та про в’язнів нацистських таборів. Майже 700 гранітних табличок з іменами похованих солдатів залишать.

22 червня міська рада Клайпеди прийняла рішення про демонтаж скульптурної групи Військового цвинтаря, яка позначає місце поховання солдатів Радянського Союзу. У цьому місці, на вулиці Дауканто, поховано військовослужбовців Радянського Союзу, які загинули в боях з армією нацистської Німеччини за Клайпеду в січні 1945 року. У 1975 році в це поховання було перенесено останки солдатів з Клайпедського району та з колишньої Площі Перемоги у місті Клайпеді.

Тут також обладнано 47 меморіальних табличок із сірого граніту із 694 прізвищами загиблих військових.

Нагадаємо, у травні Сейм Латвії проголосував за законопроєкт, який припиняє дію 13 статті латвійсько-російського договору про збереження меморіальних споруд. Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні. Таким чином Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до зносу радянських пам’ятників.

Також раніше в Києві робітники демонтували скульптуру, яка була встановлена під «Аркою дружби народів». Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», назавжди прибрали з української столиці.