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    Соціум

    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)

    Демонтували також меморіальні дошки з написами російською та литовською про звільнення Клайпеди - Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Демонтували також меморіальні дошки з написами російською та литовською про звільнення Клайпеди
    фото: Olesia Kasabova

    Гранітні таблички з іменами полеглих солдатів залишать

    У литовській Клайпеді почали демонтаж двох пам’ятників, присвячених радянським воякам. Демонтаж пам’ятників розпочали у понеділок, 4 липня. Про це повідомляють литовські ЗМІ.

    Одна з композицій – дві вертикальні білі бетонні плити з мечем між ними, друга – бронзова скульптурна група з трьох військових із композицією для вічного вогню у вигляді радянської зірки.

    Крім того, демонтують меморіальні дошки з написами російською та литовською про звільнення Клайпеди та про в’язнів нацистських таборів. Майже 700 гранітних табличок з іменами похованих солдатів залишать.

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    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)
    фото: Olesia Kasabova

    22 червня міська рада Клайпеди прийняла рішення про демонтаж скульптурної групи Військового цвинтаря, яка позначає місце поховання солдатів Радянського Союзу. У цьому місці, на вулиці Дауканто, поховано військовослужбовців Радянського Союзу, які загинули в боях з армією нацистської Німеччини за Клайпеду в січні 1945 року. У 1975 році в це поховання було перенесено останки солдатів з Клайпедського району та з колишньої Площі Перемоги у місті Клайпеді.

    Тут також обладнано 47 меморіальних табличок із сірого граніту із 694 прізвищами загиблих військових.

    Нагадаємо, у травні Сейм Латвії проголосував за законопроєкт, який припиняє дію 13 статті латвійсько-російського договору про збереження меморіальних споруд. Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні. Таким чином Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до зносу радянських пам’ятників.

    Також раніше в Києві робітники демонтували скульптуру, яка була встановлена під «Аркою дружби народів». Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», назавжди прибрали з української столиці.

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    Теги: Литва пам'ятник #stoprussia
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    Литовське місто позбулося двох радянських пам’ятників (фото)