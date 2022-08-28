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На Закарпатті прикордонники впіймали 20 молодиків, які намагались втекти за кордон (фото)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
На Закарпатті прикордонники впіймали 20 молодиків, які намагались втекти за кордон (фото)
Прикордонники впіймали молодих хлопців, які намагались потрапити за кордон через річку
Фото: ДПСУ

Семеро із них є мешканцями Івано-Франківської області, ще троє – закарпатці

Вчора, 27 серпня, військовослужбовці Мукачівського загону затримали двадцятьох українців, які намагазиль незаконно перетнути кордон, передає пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що найбільшу групу із десяти чоловіків затримав наряд відділу «Тячів». Семеро із них є мешканцями Івано-Франківської області, ще троє – закарпатці.

На Закарпатті прикордонники впіймали 20 молодиків, які намагались втекти за кордон (фото) фото 1
Фото: ДПСУ

Чоловіки планували перетнути українсько-румунський кордон річкою Тиса. Зустріч із прикордонниками стала для них повною несподіванкою, чоловіки спробували втекти.

Щоб зупинити втікачів прикордонникам довелося двічі стріляти у повітря. Пізніше військовослужбовці цього ж відділу затримали ще одного франківця, який теж намагався незаконно перетнути кордон.

На Закарпатті прикордонники впіймали 20 молодиків, які намагались втекти за кордон (фото) фото 2
Фото: ДПСУ

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, можливо причетних до організації незаконного перетину кордону групою військовозобов'язаних чоловіків.

Крім цього, трьох чоловіків з Хмельниччини прикордонники затримали неподалік села Богдан. Щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії чоловіки вирушили на високогірну ділянку кордону.

Проте їх плани також зруйнували охоронці кордону. Ще одного хмельничанина на березі річки Тиса, через яку проходить українсько-румунський кордон, затримали військовослужбовці відділення «Великий Бичків».

Також прикордонники впіймали двох військовозобов’язаних з Вінниччини, одного із Кіровоградщини та двох закарпатців з села Грушово.

На усіх правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Крім того, щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», до компетентних правоохоронних структур направлені повідомлення.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею затримали українця, який «прикупив» собі двох дітей.

Теги: Закарпаття кордон прикордонники Держприкордонслужба

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