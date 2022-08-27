На кордоні з Польщею затримали українця, який «прикупив» собі двох дітей

30-річний чоловік намагався виїхати з країни як багатодітний батько

У Львівській області українські прикордонники затримали молодого чоловіка, який при перетині кордону видавав себе за багатодітного батька, пред’явивши підроблені документи. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску «Шегині» 30-річний чоловік пред'явив свідоцтва про народження трьох дітей, але під час перевірки виявилося, що документи на двох півторарічних дітей схожі на підробку.

«Згодом чоловік зізнався, що купив ці документи через телеграм-канал за 120 000 гривень», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали «багатодітного» батька та передали його співробітникам поліції.

Нагадаємо, раніше у Львівській області прикордонники затримали 39-річного чоловіка. Він намагався виїхати з України до Польщі із підробленим студентським квитком.