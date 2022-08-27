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На кордоні з Польщею затримали українця, який «прикупив» собі двох дітей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

30-річний чоловік намагався виїхати з країни як багатодітний батько

У Львівській області українські прикордонники затримали молодого чоловіка, який при перетині кордону видавав себе за багатодітного батька, пред’явивши підроблені документи. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску «Шегині» 30-річний чоловік пред'явив свідоцтва про народження трьох дітей, але під час перевірки виявилося, що документи на двох півторарічних дітей схожі на підробку.

На кордоні з Польщею затримали українця, який «прикупив» собі двох дітей фото 1

«Згодом чоловік зізнався, що купив ці документи через телеграм-канал за 120 000 гривень», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали «багатодітного» батька та передали його співробітникам поліції.

Нагадаємо,  раніше у Львівській області прикордонники затримали 39-річного чоловіка. Він намагався виїхати з України до Польщі із підробленим студентським квитком.

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Кримінал

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