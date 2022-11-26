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90-ті роковини Голодомору: коли буде хвилина мовчання та акція «Запали свічку» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
90-ті роковини Голодомору: коли буде хвилина мовчання та акція «Запали свічку» 
Увечері українці будуть запалювати свічки як символи пам’яті жертв сталінського геноциду
фото з відкритих джерел

Нині ворог, як і десятки років тому, хоче нас знищити, та зазнає поразки 

Щорічно у четверту суботу листопада в Україні вшановують жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

Сьогодні, 26 листопада, о 16:00 відбудеться загальнонаціонально-міжнародна акція «Запали свічку пам'яті», до якої може долучитися кожен українець: запаліть свічки та залиште їх на підвіконні в пам'ять про мільйони заморених голодом.

90-ті роковини Голодомору: коли буде хвилина мовчання та акція «Запали свічку»  фото 1

В Інституті зазначили, що цьогоріч, коли російський режим, який є спадкоємцем тоталітаризму СРСР, намагається занурити нашу країну у повну пітьму, цей жест пам’яті має особливий зміст.

В УІНП повідомили, що цьогоріч 26 листопада буде обмежено доступ з 12:00 до 17:00 до Національного музею Голодомору-геноциду. Це пов’язано із безпековою ситуацією. 

Для тих, хто має бажання віддати шану жертвам геноциду біля Музею Голодомору в Києві, доступ буде відкрито після 17:00. У цей час відбуватиметься запалення лампадок. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вшанував роковини Голодомору в Україні. Ролик про трагедію й паралелі з сучасністю глава держави опублікував в соцмережах.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року 93% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. 

Теги: акція українці Голодомор 1932-1933 років ворог

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